Vse več ljudi se odloča za poslovanje kjerkoli in kadarkoli

Oglasno sporočilo

Digitalizacija je spremenila naša življenja in navade, kar opažajo tudi v bančništvu. Opravljanje najpogostejših bančnih storitev se seli na digitalne kanale, kot sta spletna in mobilna banka, plačujemo s karticami, kupujemo prek spleta. V Novi KBM ob tem poudarjajo, da je pomembno poznati tudi pasti, ki jih nastavljajo spretni spletni goljufi. Poslovanje na daljavo je lahko zelo varno, če poznamo in upoštevamo najpomembnejše varnostne nasvete.

Nabor storitev na daljavo je vse daljši

V Novi KBM prisluhnejo potrebam svojih strank, ki želijo vse več storitev opravljati neodvisno od delovnega časa poslovalnic ali pošt – Nova KBM je namreč edina banka v Sloveniji, ki svojim strankam omogoča opravljanje najpogostejših bančnih storitev tudi na vseh poštah po državi. V banki nenehno nadgrajujejo nabor storitev, ki jih lahko stranke opravijo na daljavo. "Stranke uporabljajo digitalne kanale za opravljanje večine najpogostejših bančnih storitev, med katerimi prevladujejo plačevanje položnic, sklepanje varčevanj in depozitov, spreminjanje odobrene prekoračitve stanja na računih in prenašanje sredstev med računi," pojasnjujejo v Novi KBM. Pot do banke so olajšali tudi novim strankam. "Smo edina banka v državi, ki omogoča novim strankam, da osebni račun ali račun za mlade odprejo kar iz udobja lastnega doma z uporabo mobilne banke mBank@Net, prek katere lahko tako nove kot tudi obstoječe stranke sklenejo najbolj priljubljen paket v Novi KBM, Paket Komplet ," so povedali v Novi KBM.

Najboljši spletni in mobilni banki

V Novi KBM se lahko pohvalijo, da sta njuni spletni in mobilni banki Bank@Net in mBank@Net najboljši v Sloveniji. V neodvisni raziskavi podjetja E-laborat v letu 2020, v kateri so sodelovale vse spletne in mobilne banke, dostopne na slovenskem trgu, sta največ točk prejeli prav aplikaciji Nove KBM, raziskovalci pa so pri ocenjevanju upoštevali tudi uporabniško izkušnjo, kar daje nazivoma še dodatno vrednost. Prednost tako spletne kot mobilne banke Nove KBM je tudi v tem, da si lahko stranke obe aplikaciji aktivirajo na daljavo v samo eni minuti, v Novi KBM pa zagotavljajo, da je postopek hiter in enostaven, kot je enostavna tudi uporaba obeh aplikacij. To dokazuje tudi najstarejši uporabnik spletne banke Bank@Net, ki šteje 97 let.

Preverite svoje znanje

Poznate prednosti uporabe digitalnih poti opravljanja bančnih storitev? Verjamemo, da se številni v množici aplikacij in storitev, ki so vam na voljo prek digitalnih kanalov, ne znajdete najbolje. Zato so v Novi KBM pripravili koristne napotke in videopripomočke , s katerimi postane uporaba njihove najboljše spletne in mobilne banke enostavnejša. Zavedajo pa se tudi, da se vse več starejših strank loteva izziva digitalnega poslovanja, zato posebno skrb v banki namenjajo tudi njim. V zloženki, namenjeni predvsem starejšim, nazorno predstavljajo, kako lahko z nekaj preprostimi koraki postanejo uporabniki spletne ali mobilne banke.

Dejstvo, da se poslovanje ljudi vse bolj seli na digitalne poti, povečuje tudi njihovo izpostavljenost različnim vrstam prevar na spletu, ob uporabi družbenih medijev, plačilnih kartic in mobilnih naprav.

posebno spletno mesto , na katerem predstavljajo najpogostejše prevare in nasvete, kako ravnati, če postanemo žrtev goljufije.



Kako vešči ste prepoznavanja spletnih prevar in kako dobro poznate pasti, ki jih nastavljajo spletni prevaranti?



Rešite kratek kviz . Zagotovo se boste naučili nekaj novega, zaradi česar bo vaše digitalno poslovanje še varnejše. Ker je varno poslovanje tudi sicer ena ključnih prioritet Nove KBM, so pripravili, na katerem predstavljajo najpogostejše prevare in nasvete, kako ravnati, če postanemo žrtev goljufije.Kako vešči ste prepoznavanja spletnih prevar in kako dobro poznate pasti, ki jih nastavljajo spletni prevaranti?Rešite kratekZagotovo se boste naučili nekaj novega, zaradi česar bo vaše digitalno poslovanje še varnejše

Naročnik oglasnega sporočila je Nova KBM d. d.