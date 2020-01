Vse nared za gradnjo dveh stolpnic v Ljubljani, znane so cene stanovanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nasproti parka Tivoli se bo marca začela gradnja in prodaja več kot 70 nadstandardnih stanovanj. Po zatrjevanju avstrijskih vlagateljev naj bi povprečna cena kvadratnega metra znašala okoli štiri tisoč evrov. Najcenejše bo naprodaj za dobrih 200 tisoč evrov.

Avstrijski vlagatelji so na gradbišču nasproti Hale Tivoli predstavili podrobnejše načrte in skorajšnji začetek gradnje soseske Bellevue Living. Stanovanjsko-poslovni kompleks ob Celovški cesti bosta sestavljala dva šestnajstnadstropna stolpa z več kot 70 stanovanji različnih velikosti; od stanovanj za samske do penthousov.

Nad poslovnim delom bo umeščenih še deset dupleks hiš z ločenim vhodom. Preostanek strehe poslovnega dela bo ozelenjen vrt z otroškim igriščem. Parkiranje bo urejeno v dveh podzemnih etažah, v katerih bo 275 parkirnih mest. Dovoz bo urejen s Frankopanske ulice.

Poleg stanovanj bodo investitorji v soseski poskrbeli še za nakupovalno galerijo s pokrito ulico in osrednjim pokritim atrijem v katerem bodo trgovine za dnevne potrebe in lokali.

Stavijo na kakovost in družine

Avstrijsko investicijsko skupino, ki večinoma gradi v Nemčiji in Avstriji, z okoli tretjinskimi deleži sestavljajo tri družbe: Logicx Innovation, P3 Projekt Entwicklung in Q.B.E.L.L Beteiligung. Med svoje reference uvrščajo sosesko Das Gotland s 136 apartmaji v Berlinu in sosesko Livingbricx z 28 stanovanji v Marii Enzersdorf v Avstriji.

Foto: Bellevue Living Predstavnik investitorjev, ustanovitelj in prvi mož Logicxa Georg Doppler-Popovic je poudaril, da stavijo na kakovost. To obljubljajo tudi za ljubljanski projekt, kjer bodo vgrajeni visoko kakovostni materiali. Želijo si ustvariti funkcionalen in harmoničen objekt, ki bo v zadovoljstvo tako kupcem kot preostalim prebivalcem Stare Šiške.

Ena izmed njihovih posebnosti so individualno oblikovana stanovanja, zaradi česar ponujena površina ne pomeni omejitve, temveč bodočim lastnikom omogoča, da si uredijo največje mogoče bivalno okolje po svoji meri. Med kupci najbolj ciljajo na družine.

Vsako stanovanje oblikovano individualno, individualne tudi cene

Individualno so oblikovali tudi cene posameznih stanovanj. Najmanjše enote v velikosti do 50 kvadratnih metrov z eno spalnico bodo na prodaj od 207 tisoč evrov. Cene 2,5- do trisobnih stanovanj se začenjajo pri 244 tisoč evrih, štirisobna pa bodo stala najmanj 386 tisočakov. Po zatrjevanju vlagateljev naj bi povprečna cena kvadratnega metra sicer znaša okoli štiri tisoč evrov.

Foto: Bellevue Living Posebnost projekta bo tudi deset terasnih hiš na strehi nakupovalne galerije in stanovanja penthouse na vrhu dveh osrednjih stolpnic. Njihovih cen na današnji novinarski konferenci niso želeli razkriti. Na spletni strani projekta je zaslediti, da bodo terasne hiše naprodaj od 687 tisoč evrov dalje, cena penthousov pa se bo oblikovala po dogovoru s kupcem.

Gradnja bo trajala 18 mesecev

Danes so uradno začeli sprejemanje rezervacij za nakup stanovanj, začetek prodaje in gradnje pa napovedujejo marca letos. Gradnja bo predvidoma končana septembra 2021, po pridobitvi vseh dovoljenj pa se bodo prvi lastniki lahko vselili konec prihodnjega leta.

Foto: Bellevue Living Foto: Bellevue Living Foto: Bellevue Living