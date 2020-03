Vrtovec: Elektrika naslednje tri mesece cenejša za okoli 20 odstotkov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je prek Twitterja sporočil dobro novico za državljane. "Naslednje tri mesece bo cena električne energije za približno 20 odstotkov nižja za vsa gospodinjstva in malo gospodarstvo," je zapisal Vrtovec. Z ukrepom vlada prihaja naproti podjetnikom in gospodinjstvom, ki se te dni soočajo s posledicami epidemije novega koronavirusa.

S skupnimi močmi smo našli rešitev, ki bo v teh težkih dneh vsaj malo olajšala skrbi: Naslednje tri mesece bo cena električne energije za cca 20 % nižja za gospodinjstva in malo gospodarstvo. Hvala vsem, ki so sodelovali pri tem projektu. Zmoremo! @vladaRS — Jernej Vrtovec (@JernejVrtovec) March 20, 2020

Z ministrstva za infrastrukturo so sporočili, da je vlada izdala odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije.

Po ocenah ministrstva bo to znižalo račun za električno energijo za povprečno gospodinjstvo za okrog 20 odstotkov. "S skupnimi močmi smo našli rešitev, ki bo v teh težkih dneh vsaj malo olajšala skrbi," je dodal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.

Državni zbor je sicer na nočni izredni seji po nujnem postopku tudi že sprejel prvi paket zakonov, s katerimi naj bi vsaj nekoliko omilili posledice epidemije za gospodarstvo. Država bo po poročanju STA med drugim priskočila na pomoč delodajalcem, ki bodo delavce zaradi motene dobave ali izpada naročil napotili na čakanje na delo doma.

Rešitve bodo tudi administrativno razbremenile podjetja, ki se že soočajo s poslovno škodo, zagotovile proračunska sredstva za spopad z epidemijo, prav tako pa bo država v primeru zaostritve razmer lahko zagotovila nemoteno oskrbo s hrano. Državni svetniki so sklenili, da ne bodo izkoristili možnosti veta na sveženj sprejetih interventnih zakonov, da bodo zakoni čim prej stopili v veljavo, piše STA.