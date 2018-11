Bertoncelj: Vlada si o davku na nepremičnine ni premislila

"Zakon potrebujemo. Polovica občinskih odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je neustavnih," je na novinarski konferenci po seji vlade povedal finančni minister Andrej Bertoncelj.

Vlada si ne želi, da bi zakon znova romal na ustavno sodišče

Poleg ureditve sedanjega neustreznega sistema, novi davek na nepremičnine naj bi namreč nadomestil sedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, dajatev za uporabo gozdnih cest in davek na premoženje, je usmeritev ministrstva, da se z novim zakonom breme za prebivalstvo, gledano v celoti, ne bo povečalo.

Ker so v sistemu anomalije, bodo za nekatere prebivalce na nekaterih območjih sicer mogoče spremembe, je poudaril Bertoncelj. V gospodarstvu pričakujejo "rahle pozitivne učinke", ker bodo uredili sedanje stanje z velikimi razlikami. Minister je dejal, da bodo pri pripravi zakona temeljiti, ker si ne želijo, da bi bil zakon znova obravnavan na sodiščih in ustavnem sodišču.

Na mizi je veliko predlogov in mnenj, največ pri oprostitvi davka

Kot je pojasnil, bodo najprej dali možnost stroki v okviru strokovnega sveta, da se opredeli do izhodišč. Zagotovo bodo prihodki iz naslova tega davka prihodki občin, vse preostale podlage, na primer pri stopnjah in morebitnih izjemah, pa bodo plod razprav na strokovnem svetu.

Strokovno in politično usklajevanje zakona naj bi trajalo približno dva meseca, nato je predvidena široka javna razprava, ki bo predvidoma prav tako trajala dva meseca. Med javno razpravo bo priložnost za vse pripombe in predloge, je dejal minister in spomnil na odzive po nedavni javni predstavitev izhodišč za novi davek: "Nastal je vihar v kozarcu vode." Povedal je, da ima trenutno na mizi veliko predlogov in mnenj, največ glede izjem oziroma oprostitev.

Šarec kritičen do poteze Vraničar Ermanove

Izhodišča je predstavila takratna državna sekretarka na ministrstvu Mateja Vraničar Erman, ki je bila kmalu zatem razrešena. Premier Marjan Šarec je po današnji seji vlade dejal, da je Vraničar Ermanova "zakon lansirala v javnost, ne da bi za to vedel finančni minister in ne da bi za to vedel jaz".

Po javni razpravi bi bil lahko predlog zakona v državni zbor vložen maja prihodnje leto, je dejal minister. Če bodo ujeli ta rok, bi zakon lahko začel veljati s 1. januarjem 2020.