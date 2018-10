Vilo slovenskih ekonomistov prodali družini Login

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vila v središču Ljubljane, v kateri so za ključne odločevalce v državi več desetletij pisali študije vplivni ekonomisti Veljko Bole, Jože Mencinger, Franjo Štiblar in France Križanič, ima novega lastnika. Kaj bodo naredili z večmilijonsko kupnino?

Ekonomski inštitut pravne fakultete (EIPF), v okviru katerega deluje več znanih in uglednih slovenskih ekonomistov, med njimi tudi nekdanji ministri, je po letih iskanja naposled našel kupca za staromeščansko vilo na Prešernovi cesti v Ljubljani.

Nepremičnino so kupili leta 1977, ko je EIPF vodil danes že pokojni akademik Aleksander Bajt. Po naših informacijah so jo prodali podjetniku Janezu Nejcu Loginu, ki naj bi zanjo že plačal okoli dva milijona evrov kupnine.

Gre za nekdanjega prvega moža podjetja Ekipa2, slovenske izpostave Outfit7, ki stoji za svetovno uspešno mobilno aplikacijo Talking Tom. Okrog te blagovne znamke je Outfit7 zgradil poslovni imperij. Janez Nejc Login je sicer sin najbogatejših Slovencev Sama in Ize Login.

"Ne bomo kupovali obveznic"

Prodajo vile in selitev v nove poslovne prostore na Einspielerjevi v Ljubljani, kjer domuje lokalni Center za socialno delo, nam je potrdil tudi direktor EIPF Jože Mencinger.

Kam bodo vložili večmilijonsko kupnino in ali si jo bodo morda v celoti izplačali kot družbeniki - EIPF je brez evra dolga -, ni znal povedati.

"Nobenih obveznic ne bomo kupovali. Ne bomo se šli kazino kapitalizma," se je pošalil Mencinger. S tem je meril na imetnike podrejenih bančnih obveznic, ki so bile izbrisane v okviru bančne sanacije, za potrebe tožb so naročili študijo pri EIPF.

Izgubljajo vpliv in posle

Inštitut, v okviru katerega poleg Mencingerja, Boleta, Štiblarja in Križaniča deluje še šest sodelavcev, večinoma profesorjev, je v zadnjih letih izgubil veliko poslov.

Še v obdobju po začetku krize so imeli tudi več kot 400 tisoč evrov prihodkov, v zadnjih dveh letih pa le še okoli četrt milijona evrov. V letošnjem letu naj bi bile številke še nižje.

Med sodelavci in lastniki EIPF je tudi nekdanji finančni minister Franc Križanič. Foto: Ana Kovač Po besedah naših virov se vloga ekonomistov, ki so imeli nekdaj velik vpliv na oblikovanje politike finančnega ministrstva in Banke Slovenije, zdaj ob poplavi finančnih svetovalcev na trgu zmanjšuje. Posledično je manj tudi študij, ki jih izdelujejo predvsem za državne naročnike.

Mencinger je potrdil, da je posla razmeroma malo, mnogo manj kot v preteklosti. Vendar ima drugačno razlago. "Vse starejši smo in vse manj nas je," je poudaril. Poleg tega je tudi sam od začetka leta zaradi slabega zdravstvenega stanja delal v omejenem obsegu.

Vlagajo v nepremičnine

Tudi zaradi tega bo kupnina od prodaje vile v središču prestolnice prišla še kako prav. Nakazal jim jo bo Janez Nejc Login, sin Sama in Ize Login, ki sta lani družbo Outfit7 prodala Kitajcem. Družina Login, finančni skladi in številni (nekdanji) zaposleni v Outfit7 so za svoje delnice iztržili kar okoli milijardo evrov kupnine.

Foto: Outfit7 Od tedaj družina Login in tudi nekateri drugi nekdanji vidni uslužbenci Outfit7 vlagajo sredstva v nepremičnine in perspektivna podjetja.

Februarja lani, kmalu po prodaji Outfit7, so kupili vilo Epis in skoraj poldrugi hektar zemljišča na Mlinem na Bledu. Na tem zemljišču je nekdanji lastnik, Avstrijec Helmut Kleinfercher, načrtoval gradnjo sedmih vil. Vsaka od njih naj bi bila vredna milijon evrov.

Pol milijarde evrov v Liechtensteinu

Nakup so izpeljali prek ljubljanskega podjetja Epos s.e.v.e.n., ki je v lasti podjetje Login Establishment s sedežem v kneževini Liechtenstein. Tam je družina Login ustanovila tudi fundacijo Login5, na katero je prenesla okoli pol milijarde evrov kupnine od deleža v Outfit7.

Iza Login, ustanoviteljica Outfit7 Foto: Bojan Puhek Janez Nejc Login je direktor tako nepremičninskega podjetja Epos s.e.v.e.n. kot tudi član fundacije, ki se med ukvarja s humanitarnimi projekti, v glavnem pa je osredotočena na vlaganje v neprofitabilne projekte s področja ekologije.