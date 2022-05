Vila Otočec – hiša številnih poslovnih priložnosti

Oglasno sporočilo

Vila obiskovalcem nudi slikovit razgled na reko Krko in okoliške griče in zaradi svoje prepoznavnosti, dostopnosti in kakovosti zagotovo odlično dopolnjuje turistično in gostinsko ponudbo Novega mesta in Otočca, lahko pa se razvije tudi v reprezentativen poslovni prostor večjega podjetja. Primerna je tudi za razvoj centra sodobnih izobraževalnih praks na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane. Od avtocestnega priključka Novo mesto je oddaljena 4,5 kilometra in dodatna dva kilometra od dolenjske prestolnice.

Zgrajena je bila med letoma 1994 in 2004, v uporabi je od leta 2005, prizidek s poročno dvorano je bil dograjen leta 2007. Sestavljajo jo klet, pritličje in dve nadstropji in obsega večjo restavracijo, sejno sobo, 15 hotelskih sob, dva apartmaja, prostor za savno, poročno dvorano s samostojno kuhinjo in pomožnimi prostori, dve parkirišči z 80 parkirnimi mesti ter pokrito teraso.

Vila je v celoti opremljena in omogoča takojšen začetek gostinsko-turistične dejavnosti. Zgrajena je iz visokokakovostnih materialov in opremljena s sodobno gostinsko opremo. Stavba ima električni, vodovodni in telekomunikacijski priključek, urejeno kanalizacijo, prezračevanje in klimo.

Za Vilo Otočec do vključno 23. maja 2022 potekajo prijave na elektronsko dražbo.



Naročnik oglasnega sporočila je DUTB, D. D.