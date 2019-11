Veliko zanimanje za vrednotenje nepremičnin po novem

Na vseh občinah in na geodetski upravi še do petka zbirajo mnenja in pripombe na predlagane modele vrednotenja nepremičnin. Med javno razgrnitvijo, ki je trajala ves oktober, so prejeli več kot 2.700 telefonskih klicev in 500 dopisov lastnikov nepremičnin, na portalu množičnega vrednotenja nepremičnin pa so zabeležili več kot 90 tisoč obiskov.

"Na Geodetski upravi RS (Gurs) smo zadovoljni z odzivom lastnikov nepremičnin, saj so bila vprašanja konkretna in so se večinoma nanašala na področje množičnega vrednotenja nepremičnin," so danes sporočili iz Gursa.

Od 1. oktobra so na portalu množičnega vrednotenja nepremičnin na spletni strani www.mvn.e-prostor.gov.si/ javno objavljeni predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti nepremičnin, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. junij 2019.

Zainteresirani lahko do vključno petka na posebnem obrazcu v občini njihove nepremičnine še vedno oddajo utemeljene pripombe na modele vrednotenja glede vpliva vrednostne ravni in cone. Če gre pa za splošne pripombe na modele, jih lahko na obrazcu posredujejo Gursu.

Uprava sporoča, da bo v bazo poskusnega izračuna mogoče vpogledovati tudi po poteku roka za oddajo pripomb vse do končnega pripisa posplošenih vrednosti, prav tako bodo tudi po 15. novembru za vprašanja lastnikov nepremičnin na Gursu dosegljivi na telefonski številki 080 2009, elektronskem naslovu vrednotenje@gov.si in na poštnem naslovu Geodetska uprava RS - Vrednotenje, p. p. 35, 1001 Ljubljana.

Gurs je predlog novih modelov vrednotenja pripravil v okviru posodobitve sistema množičnega vrednotenja nepremičnin, ki je bila sprejeta leta 2017, da bi se skladno z odločitvijo ustavnega sodišča lahko pripisane vrednosti nepremičnin uporabile tudi za davčne namene.

Del sprememb je tudi javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja po občinah, s čimer naj bi imeli lastniki več vpliva na vzpostavitev novega sistema. Več možnosti za lastnike prinaša tudi sprememba, da bodo lahko uveljavljali posebne okoliščine glede nepremičnine, ki pomembno vplivajo na njeno vrednost. Tovrstni ugovori bodo mogoči po končnem pripisu vrednosti nepremičninam, ko bodo lastniki obvestilo o tem prejeli tudi po pošti.

Rok za sprejetje modelov vrednotenja in pripis vrednosti nepremičninam je 31. marec 2020. Sprva je bilo predvideno, da bo Gurs novo vrednotenje izvedel letos poleti, a so rok prestavili, ker so ugotovili, da za pripravo modelov potrebujejo dodaten čas.