Med obrtniškimi deli so se najbolj podražile storitve gradnje, izkopov in zemeljskih del, prenov, polaganja ploščic in geodetskih storitev. Najmanj so se podražile storitve prevajalskih agencij, arhitektov in čistilnih servisov, je pokazala raziskava spletnega portala Primerjam.si, vodilnega slovenskega portala za povezovanje iskalcev in ponudnikov storitev za dom in posel.

Vsi gradbinci v podražitev svojih storitev

Na podlagi raziskave med obrtniki in storitvenimi podjetji ter analiz ponudb so na Primerjam.si ugotovili, da so cene dvignili praktično vsi gradbinci in izvajalci obnov in adaptacij, devet od desetih keramičarjev in geodetov ter več kot osem od desetih monterjev toplotnih črpalk in mizarjev. V raziskavi, ta je potekala aprila letos, je sodelovalo 435 storitvenih podjetij iz vse Slovenije.

Najbolj so svoje storitve podražili gradbinci ter izvajalci obnov (polovica za več kot 30 odstotkov), keramičarji (eden od treh za od 10 do 20 odstotkov, drugi od treh pa za od 20 do 30 odstotkov) in geodeti (polovica za od 10 do 20 odstotkov, petina za več kot 30 odstotkov).

Skoraj vsi obrtniki, ki so zvišali cene, so kot razlog navedli višje cene surovin in materialov. Polovica kot razlog podražitev navaja višje cene elektrike in goriva, nekaj manj kot petina pa je cene dvignila, ker je tako storila konkurenca.

Polovica obrtnikov načrtuje dvig cen v naslednjih treh mesecih. Med njimi največ podjetij za prenove in adaptacije (devet od desetih). Sledijo geodeti, gradbinci in ponudniki toplotnih črpalk (osem od desetih). Večina pričakuje do deset odstotkov višje cene.

Na Primerjam.si so naredili tudi podrobnejši prikaz spremembe cen pri posameznih izvajalcih. Izbrali smo najzanimivejše primere.

Gradnja hiš, izkopi in zemeljska dela

Vsi anketirani gradbinci so povečali svoje cene, velika večina zaradi višjih cen materiala, polovica jih kot razlog navaja tudi višje cene energentov. Eden od desetih je povečal cene za manj kot deset odstotkov, naslednji trije za od 10 do 20 odstotkov, še eden od desetih za od 20 do 30 odstotkov, trije pa kar za od 50 do 60 odstotkov.

Osem od desetih gradbincev pričakuje nadaljnje višanje cen v bližnji prihodnosti, skoraj tretjina za več kot 20 odstotkov.

Trenutna cena gradnje zidane hiše: 600 evrov/m2

Cena pred letom dni: 450 evrov/m2

Podražitev v enem letu: +35 odstotkov

Gradnja zidane hiše do tretje gradbene faze znaša od 500 evrov za kvadratni meter naprej, povprečna cena se giblje okoli 600 evrov na kvadratni meter.

Keramičarji

Devet od desetih keramičarjev je svoje storitve podražilo zaradi višjih cen materiala. Eden od treh je cene dvignil za od 10 do 20 odstotkov, drugi pa za od 20 do 30 odstotkov.

Dva od treh keramičarjev ne načrtujeta višanja cen v prihodnjih mesecih.

Trenutna cena polaganja ploščic: 25 evrov/m2

Cena pred letom dni: 20 evrov/m2

Podražitev v enem letu: +25 odstotkov

Razpon cen za polaganje ploščic se je v zadnjem letu z od 17 do 28 evrov premaknil na od 20 do 35 evrov po kvadratnem metru.

Prenove in adaptacije

Vsi ponudniki prenov in adaptacij, ki so sodelovali v anketi, so v zadnjem letu povišali cene. Polovica za od 30 do 40 odstotkov. Razlog za podražitve so višje cene surovin in materialov.

Devet od desetih podjetij, ki se ukvarjajo s prenovami, v naslednjih treh mesecih načrtuje podražitve. Večina za manj kot deset odstotkov.

Trenutna cena prenove stanovanja na ključ: 680 evrov/m2

Cena pred letom dni: 550 evrov/m2

Podražitev v enem letu: +24 odstotkov

Povprečna cena za prenovo stanovanja se je v enem letu s 550 povišala na 680 evrov za kvadratni meter. Prenova 75 kvadratnih metrov velikega stanovanja stane danes okroglih deset tisočakov več, kot je stala pred enim letom.

Slikopleskarji

Sedem od desetih slikopleskarjev je v preteklem letu podražilo storitev. Dve tretjini do 20 odstotkov.

Nekaj manj kot polovica slikopleskarstev načrtuje povišanje cen v naslednjih treh mesecih.

Trenutna cena beljenja: 2,40–3,80 evra/m2

Cena pred letom dni: 2–3,50 evra/m2

Podražitev v enem letu: +12 odstotkov

Beljenje v dveh slojih stane od 2,4 do 3,8 evra, kar predstavlja rahel skok v primerjavi z lanskim letom, ko je bila ta cena od 2 do 3,5 evra na kvadratni meter.