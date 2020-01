Vaša zavarovalnica, vaš vseživljenjski partner

Strankam obeh zavarovalnic izrekamo iskreno dobrodošlico v združeni in še močnejši zavarovalnici Generali. Smo del Skupine Generali, enega največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja ter vodilne zavarovalnice v Evropi.

Zgodovina Skupine Generali sega v devetnajsto stoletje. V skoraj dvesto letih so se Generalijeve družbe pod okriljem beneškega leva razširile iz Italije po vsem svetu ter vztrajno krepile vsebino produktov in storitev, med katere sodi tudi upravljanje premoženja. Skupina Generali danes ni zgolj simbol za tradicijo, znanje in moč, ampak tudi za sodobnost, inovativnost in tehnološko naprednost.

Naše poslanstvo in zaveza je, da vsem našim strankam omogočamo varnejšo prihodnost, tako da skrbimo za vaš vsakdan in za vaše sanje. Kot vseživljenjski partner vam želimo stati ob strani v vseh obdobjih vašega življenja in vsakokrat, ko nas potrebujete. Vse to zato, da lahko sledite svoji poti.

Generali zavarovalnica v Sloveniji deluje že več kot 22 let in je vodilna mednarodna zavarovalnica na slovenskem trgu. Po zadovoljstvu strank že vrsto let zasedamo najvišja mesta med zavarovalnicami v Sloveniji (viri: Gfk 2014-2018 in Zavarovalniški monitor 2019).

Zadovoljstvo strank ostaja tudi v prihodnje prvo merilo naše uspešnosti.

Generali zavarovalnica vseživljenjski partner posameznika

Gradimo ga s celovito ponudbo zavarovanj in sodobnih strokovnih storitev po meri posameznika. Vse to zagotavljamo na enem mestu s široko dostopno mrežo lastnih poslovalnic in pogodbenih partnerjev po vsej Sloveniji. Z uporabo novih tehnologij, digitalnih poti in spletnih storitev bomo še naprej poenostavljali procese in se vam tako še bolj približali.

Skupaj z Generali Investments pa vam želimo nuditi tudi vrhunske storitve upravljanja premoženja. Ni nam vseeno, kako skrbimo za vas. Zato vsak dan sledimo štirim vrednotam: držimo se dogovorov, spoštujemo sodelavce, podpiramo širšo skupnost in smo odprti za drugačne poglede in nove rešitve.

Svojo obljubo in zavezo vam smo strnili v sloganu združene zavarovalnice Generali: "Zaupaj v svojo pot".