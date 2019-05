Varčevanje, ki vam zagotavlja večje donose

Narava nam služi kot navdih. Uči nas, da kdor prinaša iz malega, ustvari veliko. Prav na to nas opominjajo tudi čebele, zato smo veseli, da smo se odločili za postavitev SKB urbanega čebelnjaka na strehi naše poslovne stavbe v Ljubljani. Iz istega razloga smo za vas pripravili možnost varčevanja v krovnih skladih Amundi Funds, Amundi Index Solutions in Moorea Fund .

Dva podsklada Amundi Funds (Amundi Funds Equity Emerging World – AU in Amundi Funds Bond Euro Government – AE) je revija Moje finance v različnih kategorijah izbora Naj skladov 2019 kar trikrat uvrstila na prva mesta med skladi, ki so na voljo na slovenskem trgu in so najbolje plemenitili denar vlagateljev.

Krovni sklad Moorea Fund pa je na slovenskem trgu novost in poleg enkratnih vplačil v izbrani podsklad omogoča tudi redno mesečno vplačevanje v okviru varčevalnega načrta Moorea Fund.

Z varčevanjem v skladih boste lahko svoje prihranke plemenitili za uživanje sadov v prihodnosti – ravno tako, kot to že od nekdaj premišljeno počne narava.

Nadstandardne želje potrebujejo nadstandardne rešitve

V prihodnosti tudi vas verjetno čaka večja investicija, na katero želite biti pripravljeni. To je nakup nepremičnine, šolanje otrok v tujini, nakup električnega vozila ali tisto potovanje, na katerega se želite odpraviti že celo življenje. Zagotovo pa razmišljate tudi o kakovosti svojega življenja po zaključku službeno aktivnega obdobja.

Mešani podskladi Moorea Fund ponujajo možnost kakovostnega varčevanja in celovite razpršitve vaših naložb. V okviru naložbene politike posameznega mešanega podsklada Moorea Fund namreč nalagajo v različne finančne instrumente (obveznice, delnice, alternativne naložbe in denar) in s prisotnostjo na različnih kapitalskih trgih zagotavljajo visoko razpršenost naložb. Odzivnost, iskanje investicijskih priložnosti in prilagajanje naložbene politike razmeram na trgu so glavne prednosti družbe za upravljanje krovnega sklada Moorea Fund Société Générale Private Wealth Management.

Z mesečnim varčevanjem do dolgoročnih ciljev

Podskladi Moorea Fund ponujajo varčevalni načrt za prihodnost. Odlikuje jih možnost rednega mesečnega vplačevanja v izbrani podsklad v okviru varčevalnega načrta Moorea Fund, pri katerem se odločite, kolikšen znesek želite mesečno nameniti plemenitenju z varčevanjem v izbranem Morea Fund podskladu. Že s 30 EUR, ki jih boste mesečno vlagali v varčevalni načrt Moorea Fund, lahko v prihodnosti uresničite marsikatero željo, ki se vam danes zdi nemogoča.

Odločite se lahko za varčevanje v treh srednje tveganih globalnih mešanih podskladih Moorea Fund (Global Conservative Allocation Portfolio, Global Balanced Allocation Portfolio in Global Growth Allocation Portfolio), katerih cilj je vlagateljem zagotoviti srednjeročno rast kapitala. Glede na vaš odnos do sprejemanja tveganja se lahko odločite za varčevanje v Moorea Fund podskladu s konzervativnim, uravnoteženim ali dinamičnim portfeljem.

Posebna ugodnost za posebne stranke

V banki SKB želimo svojim strankam zagotoviti čim bolj uspešno prihodnost, zato vam ponujamo nakup vrhunskih podskladov Amundi in Moorea Fund brez vstopnih ali izstopnih stroškov.



Oplemenitimo vašo prihodnost: pridružite se številnim doma in v tujini, ki so premišljeno in celovito razpršili svoje naložbe, s katerimi upravljajo priznani strokovnjaki. Skupaj z nami črpajte navdih, vztrajnost in uspeh iz narave.

Več informacij o investicijskih skladih najdete o investicijskih skladih najdete tukaj . Za podrobnejšo predstavitev in pristop k skladom Amundi in Moorea Fund in njihovim varčevalnim načrtom vas vabimo v poslovalnico SKB.

Izjava o omejitvi odgovornosti družbe SKB

Naložbe v investicijske sklade ne sodijo med bančne produkte in niso vključene v sistem zajamčenih vlog pri banki. Vlaganje v investicijske sklade je tvegano, pri čemer vlagatelj prevzema tveganje izgube dela ali celotne glavnice. Trženje in prodajo podskladov Amundi Funds, Amundi Index Solutions in Morea Fund v Republiki Sloveniji izvaja SKB d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana (seznam vpisnih mest je naveden na spletni strani www.skb.si), ki je pooblaščeni distributer in plačilni agent v Republiki Sloveniji. Zadnja objavljena letna in polletna poročila in prospekti krovnih skladov v angleškem jeziku ter dodatki k prospektom za slovenske vlagatelje in dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.skb.si.