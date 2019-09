V Rožni dolini se obeta 80 novih nadstandardnih stanovanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vila Destino: 17 stanovanj

Tik ob Večni poti, nasproti Oddelka za gozdarstvo Biotehnične fakultete, načrtujejo gradnjo dveh nizkoenergetskih večstanovanjskih objektov. Zasnovali so jih v arhitekturnem biroju Sono arhitekti, kjer so projektirali tudi slovenski paviljon za Expo v Milanu.

Dva vila bloka se bosta razlikovala predvsem po osnovnih tlorisnih gabaritih. Oba bosta trinadstropna, na vrhu je predvidena terasna etaža. Pod njima bo skupna garaža, kjer je predvidenih 32 parkirnih mest.

Gradnja Vile Destino se bo predvidoma pričela čez dva meseca. Foto: Arhiv investitorja V objektu A bo 10 stanovanj, v objektu B pa sedem. Skupaj so predvidena štiri dvosobna, pet trisobnih, dve triinpolsobni in šest štirisobnih stanovanj. Vse enote bodo imele odprte bivalne prostore, ki jih bo glede na želje kupcev možno tudi pregraditi.

Velika bodo od 70 do 150 kvadratnih metrov. Predvidena prodajna cena se bo gibala od štiri do pet tisoč evrov za kvadratni meter, odvisno od vgrajenih materialov.

Fasada bo izvedena kot prezračevana fasada iz plošč v kombinaciji s tankoslojno fasado. Na delih sten ob balkonih je predvidena zelena fasada v koritih.

Gradnjo bodo predvidoma začeli novembra letos, stanovanja pa bodo najverjetneje vseljiva spomladi 2021.

Vila Condominium: 9 stanovanj

Gradnja nizkoenergetske Vile Condominium na sosednjem zemljišču je že v polnem razmahu. Vselitev je predvidena spomladi prihodnje leto.

Posebnost objekta je, da ga odlikuje lesena masivna gradnja. Gre za prvi takšen večstanovanjski objekt v Ljubljani. V njem bo devet stanovanj; po dve v pritličju, tri v prvem nadstropju, po dve stanovanji pa v drugem in tretjem nadstropju. Najmanjše meri 62 kvadratnih metrov, največje 120 kvadratov neto površine.

Vilo Condominium odlikuje lesena masivna gradnja. Gre za prvi takšen večstanovanjski objekt v Ljubljani. Foto: Arhiv investitorja V podzemni garaži, kamor bo vodilo avtodvigalo, bo 14 parkirnih mest. Cene za kvadratni meter se gibljejo okoli petih tisočakov z davkom in vključenimi parkirnimi mesti. Za štirisobno stanovanje s 120 kvadratnimi metri neto stanovanjske površine, 134 kvadratnimi metri atrija, shrambo in dvema parkirnima mestoma je na primer treba odšteti 668 tisoč evrov.

Po zatrjevanju Roka Oberča iz nepremičninske agencije Rocco so na voljo še štiri stanovanja. "Med kupci prevladujejo slovenski poslovneži, ki so prepoznali kakovost bivanja v lesenem objektu na tej lokaciji," pojasnjuje Oberč.

Vile Habjanov bajer: 58 stanovanj

Na območju Habjanovega bajerja pa podjetje MM SVTK v lasti Blaža Miklavčiča načrtuje gradnjo sedmih vila blokov. Gre za skoraj deset tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče, za katero je Miklavčič leta 2016 odštel 3,3 milijona evrov. Mestna občina Ljubljana kot nekdanja lastnica je sicer dve leti prej na njem uredila park z igriščem.

V trinadstropnih objektih s terasami na ozelenjenih strehah je predvidenih 58 večjih in bolj razkošnih stanovanj. Skupna kletna etaža bo namenjena 159 parkirnim prostorom za stanovalce in obiskovalce.

Foto: Arso Čeprav so gradbeno dovoljenje prejeli že decembra lani, so po pritožbi bodočih sosedov maja letos ostali brez njega. Ministrstvo za okolje in prostor je kot drugostopenjski organ gradbeno dovoljenje namreč odpravilo.

Začetek gradnje, ki ga je Miklavčič napovedoval že za konec lanskega leta, se tako odmika v prihodnost. Sama gradnja naj bi po njegovih besedah trajala dve leti.

Prebivalci Rožne doline ostro nasprotujejo pozidavi nekdanjega Habjanovega bajerja, saj gre po njihovih besedah za suhi zadrževalnik vode ob močnejših deževjih. Foto: Sportida

Lokacija novogradenj v Rožni dolini (namesto hiše v ospredju bo zrasla Vila Destino, za njo soseska Habjanov bajer, desno od nje pa že nastaja Vila Condominium):