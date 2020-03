V naslednjih dneh na pošto prvi izračuni dohodnine za lani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Informativni izračun dohodnine je sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga finančna uprava (Furs) na podlagi uradnih evidenc, in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki ji jih morajo posredovati izplačevalci oziroma zavezanci za dohodnino. Ko ga zavezanec prejme, mora preveriti pravilnost podatkov, in če se z njim strinja, v določenem času postane odločba.

Na Fursu običajno dohodnino najprej izračunajo za tiste, ki ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane ter nimajo dohodkov od opravljanja dejavnosti ali katastrskega dohodka.

Kaj bo letos drugače?

Prvi sveženj izračunov bodo na pošto predvidoma odpremili v torek in jih lahko zavezanci v svojih poštnih nabiralnikih pričakujejo v začetku aprila.

Razlika od prejšnjih let je, da bodo v prvem svežnju samo tisti zavezanci, ki imajo vračilo dohodnine ali pa so brez vračila oziroma doplačila. Preveč plačano dohodnino lahko na svojih bančnih računih pričakujejo do 29. maja.

Drugi sveženj za tiste, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane oziroma so hkrati tudi sami vzdrževani družinski člani ali pa imajo dohodke od opravljanja dejavnosti ali katastrski dohodek, ponavadi sledi konec maja. V tem svežnju so ponavadi tudi izračuni za zavezance brez urejenega rezidentskega statusa, kot tudi posamezne manjše skupine zavezancev, za katere Furs v marcu še nima celovitih podatkov.

Vendar tokrat zaradi pred kratkim sprejetega zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju do konca maja še ne bodo imeli podatkov fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost. Zakon namreč rok za oddajo davčnih obračunov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti prestavlja za dva meseca, to je na 31. maj. Posledično se je skrajni rok za sestavo informativnih izračunov dohodnine za leto 2019 zamaknil za mesec dni – na najpozneje 30. junija.

Gre za enega prvih ukrepov, ki jih je DZ na predlog vlade sprejel z namenom, da bi vsaj nekoliko omilili posledice epidemije novega koronavirusa za gospodarstvo. Medtem je vlada predlagala dodatne ukrepe, pripravlja pa še nove.

Podaljšanje roka za oddajo davčnih obračunov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti velja tako za tiste fizične osebe z dejavnostjo, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, kot tudi za tiste, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Morebitni ugovor v mesecu dni

Za vse zavezance velja, da lahko v približno mesecu dni po tem, ko informativni izračun dohodnine prejmejo, nanj vložijo ugovor. Če se z izračunom strinjajo, pa morajo morebitno premalo plačano dohodnino doplačati v ustreznem roku oziroma preveč plačano dohodnino prejmejo vrnjeno na bančne račune.

Informativnega izračuna pa še vedno ne bodo prejeli zavezanci, za katere finančna uprava od izplačevalcev dohodkov ni prejela podatkov o odmeri dohodnine. Ti bodo morali tako kot vsako leto napoved vložiti sami, rok pa se tudi tu podaljšuje za mesec dni, to je na 31. avgust.

Furs informativne izračune že nekaj let pošilja z navadno pošto, za vročene pa veljajo 15. dan od datuma odpreme.