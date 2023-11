V največji kriptoprevari na Hrvaškem oškodovanci izgubili skoraj 20 milijonov evrov

Hrvaška policija je preiskavo začela, ko je prejela prijave državljanov, ki niso mogli priti do svojega denarja. Kot je pojasnila danes, so osumljenci ljudi nagovarjali k vlaganju.

Hrvaška policija je preiskavo začela, ko je prejela prijave državljanov, ki niso mogli priti do svojega denarja. Kot je pojasnila danes, so osumljenci ljudi nagovarjali k vlaganju. Foto: Shutterstock

Hrvaška policija je danes predstavila nekatere podrobnosti o največji kriptoprevari na Hrvaškem, s katero sta lastnika reške družbe za trgovanje s kriptovalutami BitLucky Luka Burazer in Eugen Travalja po njihovih navedbah oškodovala več sto vlagateljev za skoraj 20 milijonov evrov. Policija je Burazerja in Travaljo pridržala v torek.

Predstavniki primorsko-goranske policijske uprave so danes na novinarski konferenci sporočili, da so po večmesečni preiskavi domnevne prevare večjega števila državljanov osumili tri osebe – direktorja, prokurista in zaposleno v podjetju.

Škodo, ki so jo povzročili, policija ocenjuje na najmanj 18,5 milijona evrov, oškodovali pa naj bi več sto ljudi. Kot so še pojasnili, so doslej prejeli 250 kazenskih ovadb, ocenjujejo pa, da je bilo prevaranih več kot 800 ljudi. Nekateri od njih so po navedbah policije vložili nekaj tisoč evrov, nekateri pa tudi po več sto tisoč evrov.

Policija je preiskavo začela, ko je prejela prijave državljanov, ki niso mogli priti do svojega denarja. Kot je pojasnila danes, so osumljenci ljudi nagovarjali k vlaganju. Sčasoma so njihov denar prenesli v svoje kriptodenarnice, del denarja pa so vrnili, da bi zavedli vlagatelje.

Burazer vlagatelje že maja obvestil o krizi

Hrvaški mediji so o kriptoprevari podjetja BitLucky pisali maja, potem ko je Burazer vsem vlagateljem poslal elektronsko sporočilo, v katerem je zapisal, da je stanje podjetja "zaradi vrste slabih poslov in odločitev" krizno. Na telefonske klice in elektronska sporočila medijev po tem sporočilu ni odgovarjal.

Poslovni model družbe, ki jo je Burazer ustanovil leta 2018, je bil po ocenah poznavalcev enostaven. Stranke so Burazeru dajale denar, on pa ga je vlagal naprej v kriptovalute. Vlagateljem je obljubljal od pet- do 25-odstotne donose, vzel pa je od 20 do 40 odstotkov provizije. V zadnjem letu, ko je bilo poslovanje vse slabše, je stranke spodbujal, naj svoj denar čim dlje zadržijo v BitLuckyju in naj ne zahtevajo izplačil.