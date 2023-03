V Lendavi se obeta večstomilijonska investicija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V novem proizvodnem obratu, ki naj bi ga postavili v dveh letih, naj bi proizvajali biološka zdravila. Ustvarili naj bi okoli 200 novih delovnih mest, poroča N1.

Investicijo bi lahko podprla država. Predsednik vlade Robert Golob ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se bosta namreč v četrtek srečala s predsednikom uprave družbe Sandoz Richardom Saynorjem ter predsednikom uprave Leka in predsednikom Sandoza Slovenija Robertom Ljoljem, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Lek že ima obrat v Lendavi, v katerem poteka proizvodnja antiinfektivov in pakiranje končnih farmacevtskih oblik, zaposlenih je 710 ljudi.

Obrat Trdni izdelki Lendava je največji obrat za pakiranje trdnih farmacevtskih izdelkov v sistemu švicarskega farmacevtskega velikana Novartis, ki je lastnik Sandoza. V proizvodnem obratu izdelujejo tako inovativna kot generična zdravila iz tablet in kapsul več Novartisovih tovarn po vsem svetu in tretjih dobaviteljev, še navaja N1.