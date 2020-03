V krizi tudi cvetličarji: Rože, ki so nam ostale, propadajo #video

V podjetju Ocean Orchids se je prodaja občutno znižala, podobno pa je tudi v manjših cvetličarnah, kjer v teh dneh povsem mirujejo. Na državo apelirajo, naj tudi zanje primerno poskrbi, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Ukrepi prizadeli tudi tiste, ki prodajajo rože in vrtnine

Pred novim koronavirusom ni varen nihče. Zadnji ukrepi so tako prizadeli tudi tiste, ki se ukvarjajo s prodajo rož in vrtnin. Med njimi je tudi prekmursko podjetje Ocean Orchids. "Seveda vse to negativno vpliva na prodajo. Mi smo nekako na 20 oziroma 25 odstotkih prodajne kapacitete na tedenskem nivoju," razlaga direktor podjetja Ocean Orchids Roman Ferenčak.

Foto: Planet TV

Pred izbruhom koronavirusa so tedensko iz podjetja odpeljali med 38 in 40 tisoč orhidej. "V tem trenutku delamo med sedem in deset tisoč kosi na teden," pojasnjuje Ferenčak. Podjetje izvozi približno 80 odstotkov svoje proizvodnje. To v teh časih ni več mogoče, začelo se je z Italijo. "Potem se je nekako začela ograjevati tudi Madžarska, zdaj pa Hrvaška. Spodbudna novica je ta, da pravkar pripravljamo robo za dobavo v Romunijo," pojasnjuje Ferenčak.

"Rože, ki so nam ostale, propadajo. Težko je."

S podobnimi težavami pa se sooča tudi Valentina Smej, ki ima cvetličarno v Beltincih. "Čisto je ohromljeno in ustavljeno. Rože, ki so nam ostale še od prejšnjih uvozov, propadajo. Težko je," razlaga Smejeva. V kolikor se situacija v kratkem ne bo bistveno spremenila, bodo po njenih besedah nastale precejšnje težave.

Veliko cvetja in rož bo verjetno končalo v smeteh. "Že kar nekaj se jih je posušilo in odmrlo, tako da smo jih morali vreči stran," pravi Smejeva. Cvetličarji v trenutnih razmerah čakajo tudi na pomoč države. "Mislim, da je najpomembnejša zamrznitev vseh naših finančnih obveznosti, pa naj bo to do bank ali do dobaviteljev," poudarja Ferenčak. V nasprotnem primeru se po njegovih besedah tej panogi ne piše nič dobrega, so še poročali na Planetu.