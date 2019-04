V dvanajstih dneh do novega

Za menjavo banke je vedno dobra priložnost – ko iščemo najboljšega ponudnika za najem stanovanjskega ali potrošniškega posojila, ko ugotovimo, da ni na voljo dovolj poslovalnic in bankomatov določene banke, predvsem pa, ko ugotovimo, da nas neka druga banka veliko bolje razume.

Ker je z menjavo banke mogoče prihraniti tudi več kot sto evrov, je to lahko prvi ukrep pri optimizaciji osebnega in družinskega proračuna.

Povprečna stranka Nove KBM, ki mesečno opravi tri dvige na bankomatih drugih bank, na bančnem okencu plača 5 univerzalnih plačilnih nalogov UPN in ima tisoč evrov mesečnega limita, s prehodom na Paket Komplet lahko prihrani tudi do 144,04 evra na leto po trenutno veljavnem ceniku banke. Paket Komplet lahko nove stranke 3 mesece uporabljajo brezplačno, nato pa bodo zanj odštele le 4,99 evra na mesec.

Paket Premium pa Nova KBM novim strankam ponuja brezplačno kar za šest mesecev. V Paketu Premium vam bo za vaše celovito poslovanje na voljo vaš osebni bančni svetovalec.

Dva koraka za menjavo banke

Postopek menjave banke je hiter, preprost in brezplačen. Na srečanje z bančnikom s seboj prinesite le osebni dokument in izpolnjen obrazec za menjavo banke. Za preostalo brezplačno poskrbi Nova KBM.

Zamenjavo računa ureja zakon, postopek pa mora biti končan v največ 12 delovnih dneh. Nova banka potem o spremembi številke bančnega računa obvesti delodajalca ali drugega izplačevalca rednih prihodkov. Tudi prenos trajnih nalogov in direktnih obremenitev uredi nova banka.

Zdaj je pravi trenutek. Več o menjavi banke na: www.nkbm.si/dobrodosli-pri-nas.

Visoki prihranki s Paketom Komplet

Nova KBM ima v svoji ponudbi zelo široko paleto bančno-finančnih storitev. Bančna Paketa Komplet in Paket Premium vsebujeta tiste storitve, ki jih dnevno najpogosteje uporabljamo, zato sta pri strankah zelo priljubljena. Omenjena bančna paketa omogočata strankam ugodno in preprosto poslovanje.

Nove stranke lahko Paket Komplet Nova KBM tri mesece uporabljajo brezplačno. Za zdaj ga ima že več kot 70 tisoč zadovoljnih uporabnikov. Če vas v tem preizkusnem obdobju ne prepričajo, lahko paket brezplačno ukinete.

S Paketom Komplet stranka dobi vse tiste storitve, ki jih dnevno najpogosteje uporabljamo. Pri tem je zagotovo najbolj prepričljiv dejavnik višina prihranka: s Paketom Komplet lahko prihranite do 144,04 evra letno.

Paket Komplet vključuje:

neomejeno število dvigov v evrih na vseh bankomatih v Sloveniji in EU,

v evrih na vseh bankomatih v Sloveniji in EU, brezplačno spletno in mobilno banko ,

, neomejeno število plačil v evrih prek spletne in mobilne banke,

v evrih prek spletne in mobilne banke, neomejeno število varnostnih SMS-sporočil za debetno kartico Visa,

za debetno kartico Visa, prekoračitev na računu (limit) brez stroškov odobritve ,

, vodenje računa z debetno kartico Visa.

Po treh mesecih bodo stranke za Paket Komplet plačevale le 4,99 evra na mesec, in sicer v enem znesku. Tako imajo stranke tudi boljši pregled nad financami.

Na voljo je tudi Paket Premium Nova KBM. Primeren je za malce zahtevnejše stranke, ki cenijo osebno obravnavo brez čakalnih vrst in celovito svetovanje na enem mestu. Uporaba je za nove stranke prvih šest mesecev brezplačna.

Različne želje in potrebe

Za uresničitev vseh želja je na voljo potrošniški Kredit Naprej. Največja prednost gotovinskega Kredita Naprej Nove KBM je, da komitent kredit dobi v nekaj minutah. Pridobivanje in izplačilo denarja sta namreč bistveno poenostavljena – brez dolgotrajnih postopkov odobritve in skritih stroškov. V Novi KBM izplačajo toliko kredita, kolikor ga odobrijo.

Lastnosti Kredita Naprej:

doba odplačila: do osem let,

višina kredita do 30 tisoč evrov,

brez stroškov odobritve,

dostop do kredita prek spleta in drugih kanalov imajo tudi nekomitenti,

pri izračunu kreditne sposobnosti Nova KBM upošteva tudi prihodke iz naslova potnih stroškov in malice,

ni skritih stroškov.

Do svojega stanovanja

Do novega stanovanja skoraj ne moremo priti brez najema stanovanjskega kredita. Imetniki paketov Komplet in Premium ter programa Banka na Delu lahko pri Novi KBM najamejo stanovanjski kredit brez stroškov odobritve. Na voljo je za stranke vseh bank, izbirate pa lahko med kreditom s fiksno, spremenljivo in kombinirano obrestno mero.

Lastnosti stanovanjskih kreditov:

obrestna mera: fiksna obrestna mera z ročnostjo do 20 let, spremenljiva obrestna mera z ročnostjo do 31 let, kombinirana obrestna mera z ročnostjo do 25 let,

višina kredita: do 300 tisoč evrov.