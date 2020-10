United Airlines vsak dan izgubil 25 milijonov dolarjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letalska družba United Airlines je imela v tretjem četrtletju 1,8 milijarde dolarjev izgube, saj so ji prihodki zaradi epidemije covida-19 na letni ravni upadli za 78 odstotkov na 2,5 milijarde dolarjev. Družba je vsak dan ustvarila 25 milijonov dolarjev izgube, kar je manj kot v predhodnem četrtletju, ko je na dan izgubila 41 milijonov dolarjev.

Izvršni direktor letalske družbe Scott Kirby je ob objavi poslovnih rezultatov najavil, da se bo družba osredotočila na okrevanje po pandemiji, ko želijo znova zaposliti 13.000 delavcev, ki so izgubili delo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Družba reže stroške in pripravlja rezerve za čas, ko bodo znova lahko poleteli v polnem obsegu. Z zadolževanjem, izdaj obveznic in državno pomočjo so doslej za ta namen zbrali 22 milijard dolarjev, piše STA.

"Čeprav bodo negativni učinki covida-19 še nekaj časa prisotni, se osredotočamo na čas okrevanja, ki nam bo omogočil, da znova zaposlimo naše nekdanje sodelavce in postanemo vodilni igralec v letalstvu," je dodal Kirby.