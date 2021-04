Ulica Bežigrad v Ljubljani, ki povezuje Parmovo ulico in Dunajsko cesto, bo zaradi prenove predvidoma zaprta do 21. maja, so navedli na Mestni občini Ljubljana. Prenova, ki je del širšega večletnega posodabljanja prometnic v tem delu mesta, je skupaj z urejanjem komunalne infrastrukture vredna nekaj manj kot 2,1 milijona evrov brez DDV.

Ulica Bežigrad je prometno obremenjena ulica, ki jo številni vozniki uporabljajo kot eno od možnosti vstopa v središče mesta. Njena prenova sledi obsežni prenovi Parmove ulice ter manjših uličic med Parmovo ulico in Dunajsko cesto. Za obnovo je ostala še Jakšičeva ulica, ki bo komunalno urejena prav v sklopu prenove ulice Bežigrad. Jakšičeva ulica bo tako zaradi prenove predvidoma zaprta do 5. junija, poroča STA.

Prenova ulice Bežigrad bo po pojasnilih mestne občine potekala v dveh fazah, ena na delu od Parmove ulice do Staničeve ulice in druga od Staničeve ulice do Dunajske ceste. V času popolne zapore ulice bo obvoz po Posavskega ulici in Samovi ulici. Mestni avtobusi na liniji 14 bodo vozili po spremenjeni trasi.

Prenovljene bodo površine za pešce in kolesarje ter vozišče

V okviru prenove ulice Bežigrad bodo prenovljene površine za pešce in kolesarje ter vozišče, urejeni bosta prometni grbini, na katerih bosta zarisana prehode za pešce, postavljeni bosta dve avtobusni postajališči, opremljeni z nadstrešnicami.

Na celotni dolžini ulice je predvidena ureditev kolesarskega prometa. V smeri od Dunajske ceste do Hranilniške ulice bo potekal po skupni površini s pešci. Med Hranilniško ulico in Staničevo ulico bo urejen kolesarski pas na pločniku, ki se bo za Staničevo ulico spustil na raven vozišča ter se nadaljeval do križišča ulice Bežigrad in Parmove ulice. Na nasprotni strani ceste, od Parmove ulice do Dunajske ceste, bo kolesarski promet v celotni dolžini ulice Bežigrad tekel po kolesarskem pasu na pločniku, poroča STA.

Prenova vredna 2,1 milijona evrov

Na odseku od Parmove ceste do Pleteršnikove ulice sta predvideni še rekonstrukcija kanalizacijskega voda mešanega sistema in obnova vodovoda, investitor v ta del pa je Javno podjetje Voka Snaga. Pri tem bodo, kot pravijo na ljubljanski občini, predvidoma ohranili vsa drevesa v območju prenove, ki tvorijo drevored.

Dela v okviru projekta rekonstrukcije ulice Bežigrad in Jakšičeve ulice bo izvajala ljubljanska družba PZG s partnerjema, družbo KPL in krškim podjetjem Kostak. Vrednost pogodbenih del za občino je nekaj manj kot 1,4 milijona evrov brez DDV, skupaj s spremljajočo prenovo komunalne infrastrukture pa dosega skoraj 2,1 milijona evrov.