Uber zanika, da prihaja v Slovenijo

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je napovedal, da bodo na njegovem ministrstvu začeli pripravljati zakonodajo, ki bi omogočila prihod ameriškega tehnološkega velikana v Slovenijo.

V zadnjih nekaj letih je bilo v Sloveniji že kar nekaj poskusov in idej, da bi Uber zaživel tudi tu, vendar za zdaj uresničitve ni bilo. Glasno se je o prihodu govorilo, že ko je v vladi Mira Cerarja infrastrukturno ministrstvo vodil Peter Gašperšič, podobne ideje pa ima tudi Vrtovec.

Ministrstvo: Uber bi lahko pomenil manjšo potrebo po lastništvu avtomobila

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je napovedal, da bodo spremenili zakonodajo, ki bi omogočila delovanje Uberja v Sloveniji. Foto: Daniel Novakovič/STA Čeprav je minister omenil, da bi lahko predpise, ki bi omogočali delovanje Uberja pri nas, spremenili v enem mesecu, so pri uradnih odgovorih in natančnejših podatkih, kakšna bi bila lahko časovnica in ali se spremenjena zakonodaja že piše, zelo skopi.

"Ministrstvo za infrastrukturo izvaja aktivnosti za pripravo zakonskih podlag, ki bodo poleg same ureditve instituta najema vozila z voznikom uredile tudi druga odprta vprašanja, ki jih omenjate in s katerimi so se ukvarjale tudi druge države ter Sodišče EU," odgovarjajo na infrastrukturnem ministrstvu. Podrobnejših odgovorov za zdaj še ne morejo dati, pravijo, saj so rešitve še v pripravi.

Ekipa Vrtovca sicer meni, da "uvedba možnosti najema vozila z voznikom pomeni pomembno dopolnitev ponudbe javnih prevozov, ki jih trenutno tvorijo mestni, medkrajevni (železniški in cestni) in avtotaksi prevozi". Prepričani so, da lahko rešitve pomenijo manjšo potrebo po lastništvu avtomobila, ob tem pa po njihovem mnenju ne ogroža drugih oblik javnega potniška prometa.

Uber: Nimamo načrtov v Sloveniji

Za odgovore smo se obrnili tudi na Uber, kjer so v kratkem odgovoru navedli, da so vedno odprti za pogovore in prihod v nove države, vseeno pa Slovenija za zdaj ni na njihovem radarju. "Nimamo načrtov, da bi se v tem trenutku širili na slovenski trg," so nam odgovorili.

Protest proti Uberju v Grčiji. Foto: Reuters

Številne črne pike po svetu

Uber se v zadnjem času sicer po svetu ukvarja s številnimi težavami. Po številnih mestih proti Uberju protestirajo vozniki taksijev. Pred kratkim so morali za nekaj več kot teden dni svoje storitve ugasniti na Dunaju, saj so Avstrijci od Uberja zahtevali, da morajo v Avstriji odpreti podružnico, licenco pa jim želijo vzeti tudi v Londonu.

Močan udarec ob številnih preostalih težavah pa je za Uber tudi trenutna epidemija novega koronavirusa po svetu. Kot je v začetku maja dejal izvršni direktor Dara Khosrowshahi, bodo morali zaradi epidemije ukiniti okrog 3.700 delovnih mest. Khosrowshahi se bo do konca leta odpovedal svoji plači.

Družba je v prvem četrtletju izgubo poglobila za 190 odstotkov na 2,9 milijarde dolarjev. Prihodki so sicer narasli za 14 odstotkov na 3,5 milijarde dolarjev.