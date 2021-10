Tukaj preverite 4 varčevalne nasvete!

1. Ne nakupujte impulzivno!

Saj veste, kako je, ko v trgovini ali na spletu opazimo mikaven izdelek in si ga neizmerno zaželimo. Takrat skoraj ne razmišljamo, prevzamejo nas čustva in nakup želimo opraviti v hipu – z majhnim ozirom na ceno. A pomembno je, da se v takšnih trenutkih ustavimo in ne nakupujemo impulzivno. To posebej velja za izdelke, ki presegajo vrednost 20 % našega mesečnega prihodka. Ob takšnih odločitvah vedno počakajte nekaj dni (praviloma sedem) in v tem času dobro razmislite in opravite raziskavo, s katero poskusite poiskati cenejšo različico izdelka. Predvsem pa je pomembno, da se vprašate, ali ta izdelek res potrebujete.

2. Vedno beležite svoje izdatke

Samonadzor je pri upravljanju osebnih financ odločilnega pomena. Ključno je, da določite svoj mesečni proračun, še bolj pomembno pa je, da ostanete v okviru tega. Ravno zato je pomembno, da natačno veste, koliko v določenem mescu zaslužite in koliko v istem mesecu zapravite. Pri nakupovanju oziroma zapravljanju lahko upoštevate še naslednji nasvet: če si v trgovini ogledujete določene izdelke, je vedno priporočljivo, da že v prodajalni preverite, ali so enaki izdelki na voljo na spletu. V kolikor najdete enake izdelke po nižji ceni, prodajalca vprašajte, ali vam ceno lahko izenači ali celo zmanjša. Mogoče pa vam uspe!

Ker je ne glede na vse odhodke težko beležiti, si lahko pri tem pomagamo s pametnimi denarnicami. Ena izmed takšnih je mBills, ki ponuja analitiko transakcij. Vsa plačila so razvrščena v posamezne kategorije (npr. trgovina z živili, stanovanjski stroški, avtomobil …), in sicer glede na namen nakupa. Tako lahko točno vidite, za kaj ste porabili denar, mBills pa omogoča tudi, da si ob vsakem plačilu zapišete opombe.

"omejite zapravljanje"? Mobilna denarnica mBills vam omogoča, da za svojo Pa veste, kako lahko dodatno? Mobilna denarnica mBills vam omogoča, da za svojo kartico mBills Mastercard® kjerkoli in kadarkoli nastavite limite . Najbolje pa je, da lahko vsakič pred uporabo kartice na spletu ali bankomatu limit enostavno ponastavite na želeno vrednost. Hitro in preprosto.

3. Zmanjšajte nepotrebne stroške in koristite popuste

Življenjski stroški samo rastejo in nikakor ni videti, da bi se rast upočasnila. Zato je ključno, da zmanjšate nepotrebne stroške – še posebej v trgovini. Pričnete lahko s preprostimi stvarmi, kot je to, da ne kupujete plastenk, plastičnih vrečk in plastičnih kozarčkov. Cene izdelkov pa lahko vsaj za nekaj časa "zaklenete", če nakupujete trajno znižane izdelke. Nekateri trgovci namreč na police postavljajo trajno znižane izdelke, ki imajo enake cene tudi do pol leta! Tako se izognete inflaciji, poleg tega pa lahko uporabljate še kartice zvestobe, saj tako nekatere izdelke dobite tudi do 50 % ceneje in ste deležni tudi drugih ugodnosti. Kartice zvestobe lahko dodate tudi v mBills.

Prihranite pa lahko tudi pri finančnih storitvah. Z mBills prihranite že samo pri plačevanju položnic, saj vam ni treba plačati provizije, položnico pa plačate v trenutku, saj le slikate QR kodo. Prav tako pa lahko brez provizije tudi nakazujete denar. Tako lahko denar brezplačno vrnete prijatelju ali otroku nakažete žepnino. Popolnoma brez provizij.

4. Razmišljajte taktično in dolgoročno

Če ste se nekoliko ustrašili besede "taktično", nikar ne skrbite. Gre le za preverjene prakse, ki vam lahko prihranijo nekaj denarja. Prvo pravilo se glasi: "Nikoli ne kupujte stvari, ki so ravnokar prišle na trg." Večini izdelkov, še posebej tistim bolj "trendovskim", cena v roku pol leta drastično pade. Takšni izdelki so na primer igralne konzole, videoigre ali čisto novi pametni telefoni. Omenjene izdelke raje kupite nekaj mesecev pozneje, saj cene preverjeno padejo. Še ena preverjena taktika pa je, da izdelke, ki nimajo roka uporabe, kupujete, ko na trgu ni povpraševanja po njih. Dober primer so šolske potrebščine, ki jih čez leto dobite za polovično ceno, poleti in septembra pa cene skokovito narastejo. Enako velja tudi za izdelke za plažo ali zimske jakne in obutev. Pametno, kajne?

Za učinkovito upravljanje s financami pa je pomembno tudi, da razmišljate dolgoročno. Ključno je, da mislite na prihodnost, ne le na sedanjost. Pomembno pa je vedeti tudi, za kaj točno varčujete. Če je vaš cilj privarčevati za nov avtomobil, si cilj zapišite. Še lažje pa je, če si cilje zastavite v mBills. V aplikaciji si lahko namreč ustvarite Šparovček in varčujete za svoje cilje. Poljubno lahko določite ime Šparovčka, izberete sliko, ki vas bo motivirala, določite pa lahko tudi želen znesek in časovni okvir za dosego cilja. Tako bo varčevanje lažje, saj boste točno vedeli, koliko morate privarčevati.