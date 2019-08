Tudi cerkev prek Airbnb v Ljubljani oddaja apartmaje #video

Vse več turistov pri najemu stanovanj uporablja storitve, ki jih ponujata platfromi Airbnb in Booking. Ljubljana turistom v najem ponuja okoli dva tisoč stanovanj, je poročal časnik Dnevnik. Tovrsten način oddajanja stanovanj za lastnike pomeni dobičkonosen in precej enostaven posel, zato ne preseneča, da se v te vode podaja vse več ljudi.

Priložnost za še bolj polno malho pa sta zaznali tudi pravoslavna in katoliška cerkev. Koliko dobička jima prinašajo apartmaji v Ljubljani, ni znano, znano pa je, da so med najbolj luksuznimi in najdražjimi v mestu, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Cerkveni apartmaji so tudi na Cankarjevem nabrežju ob Ljubljanici. Apartma je namenjen sedmim osebam, za noč pa je treba odšteti 250 evrov. Od leta 2018 je večinski lastnik štirih apartmajev, ki se oddajajo, družba Družina, zanjo pa jih upravlja Turistična agencija TRUD.

Družba Družina, ki poseduje skupno 127 objektov, je v lasti nadškofije Ljubljana, škofij Novo Mesto, Koper, Celje in Murska Sobota.

Da oddajajo stanovanja, je popolnoma upravičeno, saj oddajajo nepremičnine, ki so v njihovi lasti, nam pove nepremičninski agent.

Želeli smo izvedeti podrobnosti o stanovanjih in o tem, kam gre denar, ki ga pridobijo z oddajo, vendar v Družini in Trudu pred kamero niso želeli stopiti.

Pravoslavci z oddajanjem odplačujejo posojilo

Med ponudniki turističnih apartmajev je poleg katoliške cerkve tudi pravoslavna. Po neuradnih informacijah smo izvedeli, da pravoslavna cerkev apartmaje oddaja zato, da bi odplačali posojilo, ki so ga najeli za gradnjo tega kulturno-pastoralnega centra.

Svoj apartma so poimenovali Stylish Tivoli apartma. Če bi tam želeli prenočiti 26. avgusta, bi za apartma, ki je namenjen štirim osebam in je v pritličju, odšteli 161 evrov.