Trimo Trebnje ima novega lastnika

Družba zasebnega kapitala Innova Capital je z belgijsko družbo Recticel sklenila zavezujočo pogodbo o prodaji stoodstotnega deleža v Trimu iz Trebnjega. Vrednost transakcije je 164 milijonov evrov. Posel bodo predvidoma izvedli v letošnjem tretjem četrtletju, so sporočili iz družbe.

"Zelo smo veseli, da je Trimo našel svoj novi dom kot del Recticela," je povedal višji partner pri Innova Capital Andrzej Bartos in dodal, da je glede na močno poslovno in kulturno povezanost med obema podjetjema prepričan, da bo "Trimo nadaljeval svoj dinamičen razvoj in imel koristi od mesta v tako ugledni skupini".

"Trimo je danes v odlični formi, pripravljen za naslednjo fazo rasti. Skupina Recticel je kot strateški lastnik za nas odlično poslovno vozlišče, zato smo zelo veseli, da vstopamo v njihovo družino. S svojo močno prisotnostjo na trgu izolacij in skupaj s Trimovim strokovnim znanjem bosta obe podjetji pomembno pridobili in postali veliko močnejši," je dodal predsednik uprave Trima Božo Černila.

Izdelke prodajajo v 60 državah po svetu

Skupina Trimo je evropski proizvajalec trajnostnih, z mineralno volno izoliranih plošč in ovojev za gradbeništvo. Innove ga je prevzel v začetku leta 2016, s tem pa je podjetje znatno povečalo svoj tržni delež v Evropi in postalo drugi največji tržni igralec v svoji panogi, so navedli.

Trimo izdelke prodaja v 60 državah po vsem svetu, ima vzpostavljeno prodajno mrežo v 27 državah in ima proizvodne zmogljivosti v Sloveniji in Srbiji. Trimo je leta 2021 zaposloval približno 480 ljudi in ustvaril 138,4 milijona evrov čiste prodaje.

Recticel je belgijska industrijska skupina z močno evropsko tržno prisotnostjo, vendar deluje tudi v Aziji, Afriki in ZDA. Konec leta 2021 je Recticel zaposloval 5.145 ljudi v 53 podjetjih v 21 državah. Recticel je leta 2021 dosegel konsolidirano prodajo v višini 1,03 milijarde evrov.

Leta 2020 pogodba o prodaji padla v vodo

Trimo je bil v lasti poljskega sklada Innova Capital od leta 2016. Avgusta 2020 je sklad z irskim koncernom Kingspan podpisal pogodbo o prodajo stoodstotnega deleža v Trimu, prevzem pa je pod drobnogled vzela Evropska komisija.

Začetna preiskava Komisije je razkrila, da sta Kingspan in Trimo enakopravna tekmeca pri prodaji sendvič plošč iz mineralnih vlaken v številnih državah Evrope. Na tej točki so se pojavile skrbi, da bi predlagani prevzem lahko znatno zmanjšal konkurenco za omenjeni izdelek na Češkem, Danskem, v Franciji, na Madžarskem, Slovaškem, v Sloveniji in Veliki Britaniji.

Kingspan do pogodbenega roka nato ni pridobil dovoljenja za prevzem pri evropskem konkurenčnem regulatorju, zato je prodaja padla v vodo.