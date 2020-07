Trgovine ob nedeljah znova odpirajo vrata. Nekatere že danes.

Vlada je odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom sprejela sredi marca v okviru ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa. Po njem so bile trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte, odprti so bili lahko le bencinski servisi in lekarne.

Prepoved obratovanja ob nedeljah je prenehala v petek, zato bodo nekatere trgovske družbe danes odprle vrata kupcem. Med njimi bodo Mercatorjevi hipermarketi, supermarketi in trgovine v turističnih krajih, večina Tuševih poslovalnic ter Hoferjeve trgovine. Kupce bodo vabili tudi v trgovinah Eurospin, Bauhaus in Obi, poroča STA.

Spar, Eleclerc in Citypark prihodnjo nedeljo

Sparove trgovine, ki so bile ob nedeljah in praznikih odprte pred razglasitvijo epidemije, bodo po napovedih družbe vrata znova odprle prihodnjo nedeljo, enako se obeta ljubljanskemu Eleclercu in nakupovalnemu središču Citypark.

V Lidlu so povedali, da se bodo o nadaljnjih korakih odločali glede na odziv konkurence, zaenkrat ponovnega odprtja ob nedeljah ne napovedujejo niti v Jagru.