Trgovec z novo veselo novico za zaposlene

Oglasno sporočilo

Po januarskem rekordnem zvišanju plač je trgovec svoje zaposlene razveselil še s to izjemno novostjo pri zaposlovanju.

Od septembra zaposleni za polni delovni čas, četrtino delovnika pa prosti

S septembrom trgovec uvaja precejšnjo novost na področju zaposlovanja, ki v prvi vrsti njihovim prodajalkam in prodajalcem ter zaposlenim v logistiki ureja področje pokojninskega staža. Po novem bo tako na primer prodajalka v HOFERju zaposlena za polni delovni čas (40 ur/teden), od tega bo povprečno kar deset ur tedensko prosta. Pri tem ohrani obseg dela za povprečno 30 ur/teden, ki ga je opravljala že do zdaj.

Pravice polnega delovnega časa, manjše število delovnih ur

Zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas omogoča zaposlitev za polni delovni čas z dogovorjeno krajšo delovno obveznostjo. Zaposlitveni model tako še naprej omogoča ključno prednost dela za krajši čas - usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Novost, ki jo prinaša novi model, so pravice zaposlitve za polni delovni čas, kar pomeni, da se jim šteje tudi polna pokojninska doba, pa tudi polni regres - letos je trgovec svoje zaposlene razveselil s 1.700 evri.

Diskonter bo v prvo fazo najprej testno vključil zaposlene približno četrtine svojih trgovin in izbranega področja logistike, v 2021 pa naj bi bilo v zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas vključenih več kot 1.200 zaposlenih v prodaji in logistiki, kar predstavlja okoli 75 odstotkov vseh zaposlenih na omenjenih področjih. Trgovec ima sicer skupno že skoraj 2.000 zaposlenih.

V nov zaposlitveni model bo že v okviru testne faze vključena tudi Mojca iz Maribora, ki dela pri HOFERju od leta 2016, krajši delovni čas pa ji še posebej ustreza, saj ima tako bistveno več časa za sina oziroma družino. Super kolektiv, nadrejeni s posluhom za zaposlene in številne preostale ugodnosti trgovca, kot npr. Dedek mraz za otroke, cepljenje zaposlenih in podobno, so le nekatere prednosti trgovca, ki jih še izpostavi mlada mamica.

Trgovska panoga ima svoje zakonitosti, predvsem pa jo zaznamuje neenakomerna razporeditev delovnega časa oziroma prehajanje med obdobji povečanega in zmanjšanega obsega dela, s čimer narašča potreba po zaposlovanju s krajšim delovnim časom. Podatki kažejo, da večina sodelavk in sodelavcev v trgovinah HOFER dela manj kot 40 ur/teden, v povprečju 30 ur/teden.

Zaposlitvena oblika za krajši delovni čas v slovenskem okolju ni običajna, dozdajšnja slovenska pokojninska zakonodaja pa temu ni prilagojena, predvsem na področju socialnih transferjev oziroma štetja pokojninske dobe. Čeprav zaposleni za npr. 30 ur/teden zaradi HOFERjevih nadpovprečnih plač v pokojninsko blagajno prispevajo več od zaposlenih za 40 ur/teden, ki se jim pokojninski prispevki obračunavajo od minimalne plače, njihov staž (nivo pokojninske dobe, končni znesek pokojnine) kljub dodatnemu plačevanju pokojninskega zavarovanja ni izenačen.

Zaposlitev za nedoločen čas, pokojninsko zavarovanje in zdaj še polni delovni čas

Zaposleni v podjetju so deležni tudi takojšnje pogodbe za nedoločen čas in dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja, kar izkazuje usmerjenost podjetja v dolgoročno sodelovanje. A plačilo ni vse. Poleg nadpovprečnega plačila zaposlenim omogočajo še številne druge ugodnosti, ki dopolnjujejo mesečno plačilo in omogočajo dobro počutje na delovnem mestu. Tudi tako želijo ohranjati privlačnost različnih delovnih mest v panogi.

Naročnik oglasnega sporočila je HOFER.