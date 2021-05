To je najbolj enostaven način za nakazilo denarja v Sloveniji

Verjetno ste se že znašli v situaciji, ko ste morali hitro izvesti nakazilo, a ste to storili izven delovnega časa vaše banke. To je v praksi pomenilo, da je transakcija potekla šele naslednji dan ali pa po koncu vikenda. So situacije, ko to ni problematično, obstajajo pa tudi takšne, ko je takojšnje nakazilo nujno. Takrat je Flik najboljša rešite za vas.