Teš v petek podrl rekord

Termoelektrarna Šoštanj (Teš) je v petek proizvedla 19.100.404 kilovatnih ur električne energije, kar je njena največja dnevna proizvodnja doslej. Rekordno dnevno proizvodnjo električne energije so dosegli z blokoma pet in šest ter plinskima enotama, so sporočili iz Teša.

Rekorden rezultat je posledica ugodnih tržnih razmer v zadnjih dveh mesecih, razmeroma ugodne cene električne energije na dnevni ravni, visoko razpoložljive proizvodne infrastrukture in, kot še navajajo v elektrarni, dobrega dela zaposlenih, poroča STA.

V petek so tako za 289.031 kilovatnih ur presegli doslej največjo količino proizvedene električne energije v enem dnevu, ki so jo dosegli 6. septembra 2018.

Pred tednom dni so ga vrnili v omrežje

Do vključno petka so sicer letos v Tešu skupno proizvedli 3.244.191 megavatnih ur električne energije in 266.339 megavatnih ur toplotne energije za Šaleško dolino, so še dodali v sporočilu za javnost.

Po nekaj dneh začasne zaustavitve zaradi suma netesnosti kotla so sicer šesti blok Teš pred natanko tednom dni ponovno sinhronizirali v omrežje. V času zaustavitve so izvedli delno čiščenje regenerativnega grelnika zraka in odpravili netesnost na odcevju kotla.