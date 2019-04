Tako je bilo na največji poslovni konferenci #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

NetPRO je največja poslovna in mreženjska konferenca za mikro, mala in srednja podjetja v Sloveniji, katere cilj je povezati poslovneže in podjetnike.

Med govorci so bili med drugim tudi Barbara Domicelj, direktorica Microsofta Slovenija, in Matej Akrapovič, ki deluje v podjetju Akrapovič.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Staša Mlekuž, predsednica upravnega odbora Business Intelligence center, o konferenci NetPRO:

Kaj so povedali govorci: