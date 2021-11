Tako boste kot podjetnik za vedno opravili z inšpekcijami in neplačniki

Oglasno sporočilo

Reklamacije, težave z neplačniki, izvršbe, inšpekcijski pregledi, pogodbe z zaposlenimi in strankami so realnost, s katero se dnevno srečujejo podjetniki. Kadar se zgodi nesreča pri delu ali nastopijo druge težave med zaposlenimi, pa to zahteva še dodatno pozornost. In takrat je pravni nasvet pogosto neizbežen.

Vam kot podjetniku za vratom pogosto visijo inšpektorji, ki preverjajo pogodbe o zaposlitvi, pogoje za delo in vse živo? Ste se že kdaj ukvarjali s poškodbo na delovnem mestu, mobingom in nesporazumi med zaposlenimi? Tukaj so še goljufije, neplačniki, dopisi z davkarije, ki zahtevajo vašo pozornost, pritožbe, ki bi jih želeli napisati, a preprosto ne najdete časa, in vrsta birokratskih tegob.

Če je vsaj ena od naštetih problematik vzbudila vašo pozornost, imamo za vas preprosto rešitev!





Več o ponudbi in preprosto naročanje sta na voljo TUKAJ. Pravnik na dlani je storitev, prek katere diplomirani pravniki svetujejo podjetnikom na kateremkoli pravnem področju in jim težavo pomagajo urediti v njihovo dobro. Če potrebujete pravni nasvet, ga lahko dobite vsak delovnik med 8. in 18. uro. Naši pravniki bodo vaš primer strokovno preučili in vam ponudili usmeritev, pogodbo, pritožbo, ugovor in druge vrste dopisov, odvisno od tega, kaj potrebujete.

Poškodba pri delu

Čeprav se vsi zavedamo, da je varnost na delovnem mestu na prvem mestu, pa se z njo velikokrat ne ukvarjamo, dokler se ne zgodi nesreča. A takrat je pogosto že prepozno. V primeru poškodbe na delovnem mestu je dobro poznati pravice tako zaposlenega kot delodajalca. Nekaterim težavam pa se pogosto lahko izognemo že z ustrezno pogodbo o zaposlitvi.

Z ustrezno pogodbo o zaposlitvi se lahko izognete težavam.

Odgovor na vsa vprašanja

Dokler na naša vrata ne potrkajo inšpektorji, se pogosto ne ukvarjamo z dokumenti in ne preverjamo, ali imamo vse urejeno po črki zakona. Kaj pa če se vam sploh ne bi bilo treba ukvarjati s tem, saj bi bili prepričani, da imate vse pogodbe z zaposlenimi in druge pravne zadeve urejene tako, kot je treba?

Bodite pripravljeni na vse! Zaščitite se in imejte pripravljen odgovor v vseh situacijah in za vsakogar.





Več o ponudbi in preprosto naročanje je na voljo TUKAJ. Pri pravniku na dlani lahko izbirate med tremi različnimi paketi: NAPREDNI, MAKSI in PREMIUM. Izberite paket glede na potrebe svojega podjetja, sredstva, ki jih vključuje, pa lahko koristite tudi zasebno, vsak delovnik med 8. in 18. uro.

Ugovori, pritožbe in izterjave

Se tudi vam kdaj zgodi, da spregledate pošto davkarije ali jo pospravite v predal, ker se vam z njihovim dopisom preprosto ne da ukvarjati ali nimate časa za to? Marsikdo si misli, da bi njegova pritožba naletela na gluha ušesa, zato je niti ne pošlje, ali pa že ima izkušnjo, da je bil ugovor zavrnjen, ker je bil premalo strokoven. Pri Pravniku na dlani vam bomo pripravili strokovno mnenje, podkrepljeno z dejstvi. Tako boste imeli veliko boljše možnosti za uspeh!





Več o ponudbi in preprosto naročanje sta na voljo TUKAJ. S hitrim in ugodnim pravnim nasvetom po telefonu boste prihranili čas in dobili pomoč takoj, ko jo potrebujete, zato ne odlašajte. Naročite lahko tudi pogodbe, ugovore in druge pisne dokumente, ki jih bodo pripravili naši diplomirani pravniki. Pri pravniku na dlani zagotavljamo strokovnost, nepristranskost in strogo zaupnost tudi pri najbolj občutljivih temah.

Naročnik oglasnega sporočila je 12Media, d. o. o.