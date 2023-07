Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarski proizvajalec čokolade Lindt & Sprüngli je v prvih šestih mesecih leta dosegel rekordno polletno prodajo. Prihodki od prodaje so se v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za pet odstotkov na 2,09 milijarde švicarskih frankov (2,18 milijarde evrov). Znatno se je okrepil tudi čisti dobiček, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ob izločitvi stroškov prevzemov in odsvojitev delov družbe ter učinkov valutnih gibanj je podjetje v polletju zabeležilo večjo, desetodstotno rast prihodkov od prodaje, čisti dobiček pa se je ustavil pri 204,5 milijona švicarskih frankov (213 milijonov evrov), potem ko je v enakem obdobju lani znašal 138 milijonov frankov (143,8 milijona evrov).

Podjetje izboljšalo tudi napoved za celotno leto 2023

V družbi so dobre rezultate pripisali višjim cenam izdelkov kot posledici naraščajočih cen vhodnih surovin in stroškov energije. Končna količina prodanih čokoladnih tablic in drugih izdelkov se je tako povečala le za 0,8 odstotka.

"Zaradi inflacijskih učinkov in posledično umirjenega razpoloženja potrošnikov so količine stagnirale ali rahlo upadle, odvisno od skupine izdelkov in trga," je v izjavi za javnost navedlo podjetje.

Podjetje je danes izboljšalo tudi napoved za celotno leto 2023. Prodaja naj bi se okrepila za od sedem do devet odstotkov, pred tem je vodstvo pričakovalo rast med šestimi in osmimi odstotki.