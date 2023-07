Svet ECB pred devetim dvigom obrestne mere

Tudi tokrat naj bi svet ECB, enako kot na zadnjih dveh zasedanjih, obrestne mere zvišal za 0,25 odstotne točke, tako da bi bile te na novih najvišjih ravneh od časa pred zadnjo veliko finančno in gospodarsko krizo, s katero se je začelo več kot desetletje dolgo obdobje bolj ohlapne denarne politike.

Osrednja obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja bi bila tako pri 4,25 odstotka, depozitna obrestna mera, ki je bila pred lanskim julijem dolgo časa v negativnem območju in jo trgi posebej budno spremljajo, pa bi bila po novem pri 3,75 odstotka.

Do znižanja prihaja v času, ko se skupna inflacija sicer znižuje in je bila junija s 5,5 odstotka na polovici stopnje iz lanskega oktobra, ko je dosegla rekordno raven. A varuhe evra skrbi, da osnovna inflacija, torej tista brez cen energije in hrane, prav tako vztraja pri 5,5 odstotka, kar je zelo visoka raven in priča o tem, da so inflacijski pritiski široko razširjeni. Prav tako podatki še ne kažejo na bistveno umirjanje skupne količine denarje v obtoku.

Čeprav je primarna skrb sveta ECB inflacija, pa člani osrednjega organa evrske denarne politike vendarle pogledujejo tudi na razmere v gospodarstvu. Medtem ko se območje z evrom po zadnjih ocenah statistikov v prvem trimesečju izognilo tehnični recesiji, pa so predvsem anketni podatki trenutno slabi in kažejo na nezavidljive razmere v naslednjih mesecih.

Med analitiki se tako množijo napovedi, da bi svet ECB na naslednjem zasedanju septembra lahko še desetič zvišal obrestne mere, potem pa bi jih vsaj za pol leta pustil pri miru. Velja namreč ocena, da sprejeti sklepi denarne politike delujejo z zamikom, vsaj polletnim.