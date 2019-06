Študij za zaposlene in mlade, ki želijo nekaj več

Svet se spreminja in spreminjajo se tudi zahteve, s katerimi se spoprijemajo podjetja in zaposleni, ki se morajo in želijo dokazovati v nenehno spreminjajočem se svetu. Zaposleni se vedno bolj zavedajo, kako pomembna so znanja in izobraževanja, če želijo ostati konkurenčni ali celo doseči kakšno napredovanje. Vendar je težava vedno enaka: kako najti čas za študij, če nam delo in družinske obveznosti zasedejo večji del delovnika. Prav zato je odgovor na dlani: online študij, saj ta omogoča popolno usklajevanje vsega.

Vodilni ponudnik online študija v Sloveniji je DOBA Fakulteta, ki s svojim edinstvenim modelom online študija zagotavlja na eni strani kakovostne študijske vsebine, na drugi pa popolno fleksibilnost.

Foto: Getty Images

Idealen model študija 10-20-70. Kaj to pomeni v praksi?

Kakovostni študij se od drugih razlikuje tudi po tem, da ponuja uporabno znanje, takšno, ki izhaja iz vsakodnevnih primerov dobre prakse neposredno s trga dela in ne nazadnje takšno, ki ga lahko takoj uporabite v svojem poklicu.

Prav zato na DOBA Fakulteti ves čas sodelujejo tako s slovenskimi kot tudi tujimi podjetji in organizacijami. Da so programi res uporabni, zagotavljajo z optimalno strukturo študija:

10 % študija je namenjenega strukturiranemu učenju (online predavanja, webinarji, študij literature …),

20 % je namenjenih učenju od drugih (timsko delo),

70 % temelji na izkušnjah (reševanje dejanskih problemov, praktično delo in projekti).

Sodobni pristopi študija na DOBA Fakulteti so jasni: Foto: Getty Images Novi vsebinski elementi: inovativnost, interdisciplinarnost z globalno perspektivo, trajnostni razvoj, uporaba informacijske tehnologije za uspešno poslovanje, uporabna in sodobna strokovna znanja, razvoj mehkih kompetenc; Edinstveni pristopi: Dobin model online študija z inovativnim učenjem, ki omogoča študentom razvoj kompetenc ob celostni podpori moderne tehnologije in predanega strokovnega osebja; Sodobni pedagoški pristopi: pripravljajo študente na uspešno delovanje v nepredvidljivih časih in spodbujajo njihov nenehni osebni razvoj; Pravo znanje: študenti pridobivajo znanja in kompetence neposredno iz prakse. Študenti pri večini predmetov opravljajo dejanski projekt za podjetja ali organizacije, v katerih so zaposleni, in zanje razvijajo nove rešitve; Raziskovalne aktivnosti in mednarodne izkušnje: raziskave profesorjev opazijo tako v domačem kot v mednarodnem prostoru. Za potrebe mednarodnega akademskega sodelovanja in mobilnosti ima fakulteta sklenjene bilateralne sporazume s številnimi ustanovami po svetu ter je članica uglednih mednarodnih mrež.

Dokazano: to so projekti študentov na DOBA Fakulteti

Preverite, na kakšen način poteka praktično učenje na DOBA Fakulteti. Zbrali smo nekaj zanimivih primerov:

Pri predmetu Oglaševalske akcije so študentje sodelovali pri pripravi oglaševalske akcije za Založbo Didakta za promocijo knjige Hrepenenja in usoda: prve ženske na osemtisočakih.



Za Zavetišče Ljubljana študentje pravkar pripravljajo fund raising projekt za to največjo institucijo za oskrbo zapuščenih domačih hišnih živali.



V okviru predmeta Menedžment dogodkov so študentje za podjetje Lidl Slovenija pripravili predstavitev za Slovenski oglaševalski festival.



Za podjetje Kraš, d.d., so študenti pri predmetu Oglaševalske akcije pripravili Kreativno strategijo za oglaševalsko akcijo Domačica Kokos.

Študij skozi prakso je po oceni študentov izjemno koristen, saj lahko dobro prakso prenesejo tudi v svoje delovno okolje.

Online študij vam omogoča opravljanje obveznosti, kjerkoli že boste. Foto: Getty Images

ŠTUDIJSKI PROGRAMI DOBA FAKULTETE ZA UČINKOVIT MENEDŽMENT Dodiplomski študijski programi (3 leta)

NOVO! Menedžment v sodobnem poslovanju

PRENOVLJEN! Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi

Poslovanje in upravljanje v turizmu

Menedžment v sociali in izobraževanju Magistrski študijski programi (2 leti)

Mednarodno poslovanje

Marketing in prodaja

Menedžment pametnih mest

Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju NOVO! Doktorski študijski program (3 leta)

Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi ONLINE ŠTUDIJ – NAJBOLJŠA IZBIRA Študirali boste brez odsotnosti z dela in brez nepotrebnih poti na predavanja. Dobin model online študija z dvema mednarodnima akreditacijama velja za enega najbolj domišljenih in kakovostnih v svetovnem merilu, po mnenju študentov pa je to ena najbolj fleksibilnih oblik izobraževanja, ki je prilagojena zaposlenim odraslim in mladim, ki želijo nekaj več. DODATNE INFORMACIJE Pokličite Marka Babiča, specialista za svetovanje o študiju na DOBA Fakulteti na telefonsko številko 02 228 38 53 ali mu pišite na marko.babic@doba.si