Strateški svet za gospodarstvo o akcijskem načrtu za povečanje konkurenčnosti

Strateški svet za gospodarstvo je danes obravnaval osnutek akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Člani sveta so pozdravili način priprave, ki vključuje analizo prednosti in slabosti, ter predlagano vizijo in področja ukrepanja, podali pa so tudi svoje predloge izboljšav.

Kot so po koncu seje, ki je potekala ob robu Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti (Mos) v Celju, sporočili z gospodarskega ministrstva, so člani izpostavili nujnost medresorskega pristopa in celostne politične podpore. Ministrstvo bo na osnovi razprave pripravilo končni predlog načrta, ki bo določil novo vizijo Slovenije kot vodilnega evropskega razvojnega središča za napredne tehnologije. Dokument, k pripravi katerega je ministrstvo 4. julija pozval pristojni odbor DZ, bosta nato obravnavala vlada in DZ.

"Z vizijo in akcijskim načrtom želimo sprožiti javno razpravo o tem, kaj želimo doseči. S tem želimo mobilizirati gospodarstvo, politiko in družbo, da dosežemo spremembe. Brez stabilnega, modernega gospodarstva, ki ustvarja visoko dodano vrednost, ne bomo mogli obdržati vseh socialnih ugodnosti za naše državljane," je dejal minister Matjaž Han.

V načrtu ustanovitev sklada za zeleno in digitalno preobrazbo

Glavni cilj načrta je spodbuditi podjetja, da postanejo vodilni inovatorji naprednih tehnologij ter da Slovenija postane privlačen prostor za raziskovalno-razvojne dejavnosti. Država mora vlaganja v raziskave in razvoj do leta 2030 povečati s sedanjih 1,5 odstotka na 3,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Predvideva se tudi možnost več kot podvojitve ustvarjene dodane vrednosti na zaposlenega na 100 tisoč evrov do leta 2030.

Pri razvoju obstoječih in novih industrij bi bil poudarek na internacionalizaciji, dekarbonizaciji in digitalizaciji obstoječih industrij, izgradnji učinkovitega sistema startupov, privabljanja najbolj inovativnih podjetij v Slovenijo ter ustvarjanja ugodnih pogojev za inovacije. Načrt predvideva kratkoročne ukrepe, med njimi ustanovitev sklada za zeleno in digitalno preobrazbo obstoječih panog, podporo tehnološki nadgradnji obstoječih podjetij, razvoj sklada tveganega kapitala tehnoloških inovacij ter druge.