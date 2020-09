Število brezposelnih avgusta nižje, na letni ravni za petino višje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so pojasnili na zavodu, so v evidenci brezposelnih pretekli mesec našteli 1.225 oseb ali 1,4 odstotka manj kot julija, v primerjavi z avgustom lani pa 16.628 oseb ali 23,2 odstotka več. Na novo se je na zavod prijavilo 5.277 brezposelnih, kar v mesečni primerjavi predstavlja 35,8-odstoten padec, v letni pa 23,7-odstotno rast, poroča STA.

Med na novo prijavljenimi je bilo 2.268 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 403 iskalci prve zaposlitve, 61 brezposelnih zaradi stečajev in 1.503 trajno presežni delavci.

"Glede na julij so se zmanjšali vsi pomembnejši dotoki v brezposelnost," so opozorili na zavodu. Število na novo prijavljenih presežnih delavcev se je znižalo za 32,3 odstotka, število stečajnikov za 52 odstotkov, iskalcev prve zaposlitve se je prijavilo za 17,8 odstotka manj, tistih, ki se jim je iztekla zaposlitev za določen čas, pa za 43,9 odstotka manj, so našteli.

V primerjavi z lanskim avgustom je bilo za 140,1 odstotka več na novo prijavljenih presežnih delavcev, 16,1 odstotka več iskalcev prve zaposlitve in dva odstotka več brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas. Stečajnikov se je prijavilo 67,9 odstotka manj.

Od 6.502 brezposelnih, ki jih je zavod avgusta odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4.868 oseb, kar je 25 odstotkov manj kot julija in 65,8 odstotka več kot avgusta lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, natakarjev, prodajalcev, drugih delavcev za preprosta dela ter čistilcev, strežnikov, gospodinjskih pomočnikov in podobno v uradih, hotelih in drugih ustanovah, še navaja STA..