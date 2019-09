Ste rojeni pod srečno zvezdo?

Oglasno sporočilo

"Srečo imajo ljudje, ki poskusijo več stvari," pravi in to pojasni s precej logičnimi besedami: "Takšni ljudje so izpostavljeni višjim verjetnostim. Če poskušaš 10 stvari, je bolj verjetno, da boš naletel na nekaj, kar deluje, kot če poskušaš le eno stvar." Ne gre, torej, za srečo, gre za verjetnost.

Vrnimo se v leto 2003 in se za hip preselimo na Finsko. Tam je skupina študentov, ki je zmagala na tekmovanju v igranju videoiger, ustanovila svoje podjetje Rovio. Njihov produkt so bile videoigre. Potem ko so ustvarili nekaj zanimivih iger, so ugotovili, da le dobra igra ni dovolj in da potrebujejo za uspeh tudi dober marketing in distribucijo. Tako so v naslednjih letih veliko vložili v marketing in distribucijo in ustvarili skupaj 51 iger. Toda na žalost nobena ni postala hit. Tik pred finančnim potopom, leta 2009, so ustvarili igro številka 52 z naslovom Angry Birds, zaradi katere je podjetje danes vredno več kot milijardo evrov.

Pozitiven pogled pogoj za srečen zaključek

Podjetje Rovio je dokaz, da so porazi nekaj naravnega in da moraš iti v življenju skozi določeno število poskusov, da ti na koncu uspe. Drugi element sreče pa je nekaj neotipljivega in šele v zadnjem času dobiva znanstveno podlago. To lahko poimenujemo optimizem, pozitiven pogled na svet ali zakon privlačnosti. "Pozitiven pogled na svet je po mojem mnenju pogoj, da sploh poskušaš več stvari in da ne obupaš po prvih porazih. Ustanovitelji podjetja Rovio imajo pozitiven pogled na svet. Če ga ne bi imeli, bi po prvih nekaj igrah vrgli puško v koruzo," pripoveduje Rolih in dodaja, da lahko koncept "sreče" obrnete v svoj prid preprosto s tem, da imate pozitiven pogled na svet in da poskušate veliko stvari. "Če en prodajni ali marketinški pristop ne deluje, preprosto poskusite z drugim in tretjim in desetim ter nato vložite vse napore v tistega, ki se je najbolj obnesel. In tudi o vas bodo kmalu govorili kot o osebi, ki je bila rojena pod srečno zvezdo," optimistično zaključuje Robert Rolih.

https://panta-rei.si/

Naročnik oglasnega sporočila je Panta Rei