Ste lahko 90 dni komplet brez skrbi?

Za 90 dni preizkusite storitve Nove KBM – popolnoma brez obveznosti in brez vezave. Foto: Getty Images

Zakaj bi sklenili razmerja na slepo in verjeli obljubam, ki pogosto samo navzven zvenijo dobro, v resnici pa se lahko zelo hitro ujamemo v kakšno past. V življenju je veliko situacij, ki od nas zahtevajo malo več previdnosti. Ko sklenemo novo razmerje, zahtevamo neko zagotovilo, da smo izbrali pravega partnerja – naj bo to odločitev, vezana na naročnino na filme ali sklenitev pomembnega posla. Drugače je bilo do zdaj pri izbiri banke, kjer smo nekako zaupali obljubam, čeprav nismo vedno vedeli, kaj se pravzaprav skriva v drobnem tisku.

Prav zato so se pri Novi KBM odločili, da bodo svojim strankam dokazali, da so njihove ponudbe ter obljube resnične in vredne zaupanja. V posebni ponudbi vam namreč ponujajo edinstveno priložnost, da za 90 dni preizkusite Paket Komplet brezplačno in se tako iz prve roke in v praksi prepričate, zakaj je to banka, s katero boste resnično lahko sklenili odnos, vreden zaupanja.

Nova KBM posluje s posluhom za svoje stranke, zato je v stalnem pogonu in iskanju najrazličnejših rešitev, ki bi zagotovile brezskrbno osebno bančništvo. Nagrada najugodnejša banka 2019, ki jo je banki NKBM podelila revija Moja Finance, je nedvomno potrditev njihovega dela in angažiranosti v imenu komitentov.

Da bo vaša nova bančna naveza še bolj uspešna, so pri Novi NKBM pripravili poseben paket, popolnoma prilagojen potrebam in zahtevam njihovih strank. Dolgoletne izkušnje in napredek v tehnologiji sta bila glavna smernika pri sestavljanju Paketa Komplet, ki ponuja tiste ugodnosti, ki jih potrebujete za ugodno in brezskrbno bančno poslovanje:

Neomejeno število dvigov v EUR na vseh bankomatih v Sloveniji in EU.

v EUR na vseh bankomatih v Sloveniji in EU. Uporaba spletne in mobilne banke.

spletne in mobilne banke. Neomejeno število plačil v EU v spletni in mobilni banki.

v spletni in mobilni banki. Prekoračitev na računu (limit) brez stroškov odobritve.*

Varnostno SMS-obveščanje za debetno kartico VISA.

Vodenje računa z debetno kartico VISA.

CENA PAKETA KOMPLET: tri mesec brezplačno, nato le 4,99 evra na mesec.

S PAKETOM KOMPLET PRIHRANITE DO 154,12 EVRA* LETNO! Letni prihranek do 154,12 evra.* Za nove komitente tri mesece brezplačno. Če vas v preizkusni dobi ne prepričamo, lahko paket brezplačno ukinete. Nato le 4,99 evra mesečno. V kompletu z gotovinskim kreditom le 2,99 evra mesečno.** *Za povprečno stranko, ki storitve v paketu danes že uporablja, mesečno opravi tri dvige na bankomatih drugih bank, plača pet UPN na bančnem okencu in ima 1.000 evrov prekoračitve na računu (limita), prehod na paket pomeni prihranek 154,12 evra letno po trenutno veljavnem ceniku banke. **Velja prvih 12 mesecev od sklenitve gotovinskega kredita. Kredit mora biti sklenjen najmanj v višini 5.000 evrov, z dobo odplačevanja vsaj 36 mesecev in v 12 mesecih od sklenitve Paketa Komplet.

Kako lahko preizkusim Novo KBM?

Nič lažjega: sledite povezavi, izpolnite obrazec in uživajte v vseh naprednih ugodnostih, ki vam jih ponuja partnerstvo z Novo KBM. In ko boste po 90 dneh ugotovili, da vam je Paket komplet resnično pisan na kožo, ne boste imeli prav nič dela z urejanjem vseh dokumentov. Na Novi KBM bodo poskrbeli za prijazen prehod in vam tako omogočili popolnoma brezskrbno menjavo banke.

Nova KBM je prva banka, ki vam omogoča brezplačni preizkus njihovih storitev popolnoma brez vezave in brez skrbi, kako se lotiti menjave banke. Med trimesečnim obdobjem ostajate komitent svoje izbrane banke in tako iz prve roke ter brez dodatnih stroškov primerjate in preizkušate obe storitvi.

NI BREZ ZVEZE, ČE LAHKO PREIZKUSITE BREZ OBVEZE! - Preizkusite Paket Komplet in se brez kakršnihkoli obveznosti prepričajte, zakaj je to paket, ki je narejen čisto po vaši meri.