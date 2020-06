Cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so bile v prvem četrtletju letos povprečno za 1,1 odstotka višje kot v predhodnem četrtletju in za 5,5 odstotka višje kot v enakem obdobju lani. Promet je bil nižji, število prodaj rabljenih nepremičnin je bilo najnižje v zadnjih petih letih, poroča STA.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin (novih stanovanj in novih družinskih hiš skupaj) so bile v prvem četrtletju 2020 v povprečju za 0,1 odstotka višje kot v prejšnjem četrtletju, pri čemer so bile cene novih stanovanj višje za 0,4 odstotka, cene novih družinskih hiš pa so se (po rasti v prejšnjem četrtletju za 5,0 odstotka) znižale, in sicer za 0,9 odstotka.

Zvišale so se tudi cene rabljenih nepremičnin

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, rabljenih stanovanj in hiš skupaj, so se na ravni celotne Slovenije v prvem četrtletju 2020 v primerjavi s prejšnjim četrtletjem v povprečju zvišale, skupaj in ločeno: skupaj so se zvišale povprečno za 1,2 odstotka; cene rabljenih stanovanj so se zvišale za 1,4 odstotka, cene rabljenih družinski hiš pa za 0,7 odstotka.

Rabljena stanovanja v občini Ljubljana so se v prvem četrtletju 2020 glede na prejšnje četrtletje podražila, in sicer za 0,9 odstotka. Tudi cene rabljenih stanovanj izven občine Ljubljana so se v prvem četrtletju 2020 glede na prejšnje četrtletje nekoliko zvišale, in sicer za 1,8 odstotka. Na četrtletni ravni se te cene zvišujejo že od 2016, od takrat je njihova povprečna cena višja za 36,0 odstotka.

V prvem četrtletju 2020 so se zvišale tudi cene rabljenih stanovanj v občini Maribor (za 0,1 odstotka), prav tako pa tudi cene rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji (brez Mestnih občin Ljubljana in Maribor), in sicer za 2,1 odstotka.

Na letni ravni kar 5,5-odstotni dvig

Na letni ravni, glede na prvo četrtletje lani, so se cene stanovanjskih nepremičnin zvišale za 5,5 odstotka. Nove stanovanjske nepremičnine so se podražile za 1,1 odstotka, pri tem pa so se nova stanovanja pocenila za 2,1 odstotka, nove hiše pa podražile za 6,3 odstotka.

Rabljene stanovanjske nepremičnine so se v letni primerjavi v povprečju podražile za 5,7 odstotka. Rabljena stanovanja so bila dražja za 5,8 odstotka, pri tem v ljubljanski občini za 4,7 odstotka in v preostali Sloveniji (brez občine Ljubljana) za 6,5 odstotka.

V mariborski občini so bila dražja za 1,8 odstotka. V preostali Sloveniji, brez Mestnih občin Ljubljana in Maribor, so se podražila za 5,3 odstotka.

Skupna vrednost prodanih nepremičnin v četrtletju je 289 milijonov evrov

Skupna vrednost vseh v prvem četrtletju letos prodanih stanovanjskih nepremičnin je bila 289 milijonov evrov, kar je 70 milijonov evrov manj kot v zadnjem četrtletju lani in najmanj po tretjem četrtletju 2018, ko je bila vrednost poslov 278 milijonov evrov.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je bilo izrazito nižje. Prodanih je bilo 2781 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 275 milijonov, kar je šest milijonov manj kot v enakem obdobju lani.

Prodanih najmanj rabljenih hiš v štirih letih

Rabljenih stanovanj je bilo v prvem četrtletju letos prodanih 1764, skupna vrednost teh prodaj je bila 173 milijonov evrov. Rabljenih družinskih hiš pa je bilo prodanih 1017, kar je najmanj v zadnjih štirih letih. Skupna vrednost teh prodaj pa je znašala 102 milijona evrov.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih 76, kar je 31 manj kot v zadnjem četrtletju lani. Skupna vrednost prodaj je znašala 14 milijonov evrov, potem ko je četrtletje prej 18 milijonov evrov, poroča STA.