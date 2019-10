Štajerski simbol ugaša: delavkam dolgujejo plačo in regres, jih šikanirajo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eden od štajerskih simbolov ugaša. Sto šivilj mariborske družbe April, ki deluje na pogorišču nekoč slovitega tekstilnega velikana Pik, še ni prejelo avgustovskih plač, regresa niso videle že več let. V anonimnem pismu, ki so ga poslale zaposlene, piše, da naj bi nad njimi nadrejeni izvajali tudi šikaniranje.

Vodstvo naj bi zaposlene šikaniralo in jim grozilo

Šivilje so danes z bledimi obrazi korakale mimo kamere, spregovoriti so si upale le redke. O pritiskih v podjetju priča tudi dejstvo, da za stavko niso zbrale niti enega samega podpisa. Vodstvo naj bi jih šikaniralo, deležne naj bi bile žaljivk, grozili naj bi jim, da bodo ta vrata zanje zaprta, so poročali na Planetu.

Dolžni so jim del plače za avgust, letošnji regres in druge dodatke

Podjetje delavkam dolguje letošnji regres, za avgust so prejele le tretjino plače, manjkata tudi nadomestili za malico in stroške prevoza na delo. Od februarja pa naj jim ne bi plačevali niti prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Odgovore je Planet iskal tudi na Partizanski 30, kjer je sedež podjetja, a so ekipo odslovili z besedami, da direktorice ni, tudi pred proizvodnjo so čakali zaman. Vodstvo podjetja, ki je v lasti Ljuba Javorška, z javnostjo ne komunicira. Direktorica Sabina Šegula Emeršič se na klice ni odzvala.

Delavkam naj bi sicer v torek dejali, da jim v službo ni treba več priti, a so kljub temu prišle, osem ur so delale tudi danes. V podjetju jih je zaposlenih okoli sto, večinoma starejših od 50 let. Prihodnost je negotova.

Podjetje je dobilo tudi pol milijona državnih subvencij

Podjetje je v zadnjih letih obravnaval tudi inšpektorat za delo in ugotovil več nepravilnosti, zaradi neplačanega regresa so jim izrekli tudi 20 tisoč evrov kazni. Podjetje je v preteklosti dobilo več kot pol milijona evrov državnih subvencij. Dela naj bi imeli dovolj, a podjetje denarja preprosto naj ne bi imelo. Zaposlene pa želijo le to - pravično plačilo za opravljeno delo.