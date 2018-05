Slovenski startup želel 24 milijonov, zbral le 3,6 milijona evrov

MoneyRebel

Slovenski startup MoneyRebel je zbral 3,6 milijona evrov zagonskega kapitala, čeprav so zgornjo mejo postavili pri 24 milijonih evrov. Ekipa je zadovoljna, "saj jim je to uspelo doseči na izredno zahtevnem trgu in v prav takem času."

Podjetje MoneyRebel, ki ga vodi Mitja Vezovišek, si želi zgraditi finančno platformo, kjer bo na enem mestu mogoče najti različna digitalna orodja in znanje v obliki finančnega svetovanja, umetne inteligence za upravljanje osebnih finančnih sredstev.

Začetni kapital so iskali na blokckainu, kjer so si za zgornjo mejo postavili 24 milijonov evrov. Preračunano iz kriptovalute etherium so zbrali nekaj več kot 3,2 milijona evrov, kar je veliko manj od želje, a vseeno dovolj, da bodo izvedli projekt, saj so presegli spodnjo mejo.

"Po neverjetnem optimizmu in zbranih sredstvih v takratnih svetovnih in slovenskih projektih ICO v začetku leta 2018 se je v zadnjih mesecih trg namreč več kot prepolovil, veliko projektov ICO se je s tako zadržanega trga umaknilo oziroma je odloženih na poznejši, bolj ugoden čas," so zapisali pri MoneyRebelu.

Direktor MoneyRebla je Mitja Vezovišek. Foto: STA

Ves produkt želijo razviti do konca leta 2019

V podjetju zagotavljajo, da bodo v naseljih mesecih končali gradnjo produkta, kar jim bo omogočalo pridobivanje sredstev pri morebitnih zasebnih vlagateljih.

"Trije trgi, ki so pokazali največ zanimanja in s katerimi so se nadaljnje aktivnosti že začele, so Francija, Rusija in Hongkong," pravijo.

Njihov dolgoročni načrt je razdeljen na več delov. Ob platformi želijo krepiti tudi vrednost svojega žetona MRP, končno postajo pa želijo doseči do konca leta 2019.