Slovenci Tilen Travnik, Luka Sinček, Vladimir Mićković in Maj Hrovat so ustanovili zagonsko podjetje Juicy Marbles, katerega cilj je razvoj vegetarijanskih nadomestkov za meso. Nadomestkov, ki so po videzu in okusu popolnoma enaki različnim jedem iz mesa. Vegetarijanski nadomestki mesu so v zadnjih letih postali zelo priljubljeni po vsem svetu, že danes lahko tudi v Ljubljani v različnih restavracijah dobite vegetarijanske burgerje. Cilj Juicy Marbles pa ni samo ponuditi zdrave alternative mesni prehrani, temveč tudi zmanjšati onesnaževanje okolja. Rastline, gre seveda predvsem za sojo, so namreč do okolja veliko bolj prijazne kot živinoreja.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Prvi izdelek je "filet mignon"

Prvi izdelek Juicy Marbles je rastlinski nadomestek "filet mignona" oz. pljučnega fileja. "Da bo bomo ljudem najprej ponudili rastlinski nadomestek 'filet mignona', smo se odločili zato, ker je to kronski dragulj sveta zrezkov," so za ameriški spletni portal Techcrunch sporočili iz podjetja, kjer tudi poudarjajo, da bo pljučnemu fileju sledilo še mnogo različnih rastlinskih nadomestkov. "Želimo biti znani tudi po naših nadomestkih za zrezke 'sirloin', 'wagyu' in 'tomahawk'," so zapisali pri Juicy Marbles, kjer razmišljajo tudi o zamenjavi ribjih jedi z rastlinskimi. V podjetju tudi napovedujejo, da bodo v od dveh do treh letih njihovi izdelki kupcu na voljo po enaki ceni kot mesni konkurenti.

Proizvodnja vegetarijanskih zrezkov

Osnova rastlinskih zrezkov Juicy Marbles je soja. V podjetju so za izdelavo vegetarijanskih zrezkov razvili poseben način produkcije. Za razliko od večine konkurentov, ki rastlinske nadomestke mesa tiskajo s tiskalniki 3D ali pa jih vzgajajo v laboratorijih, so pri Juicy Marbles razvili posebno tehnologijo za sestavo vegetarijanskih zrezkov. Kot je za Vegconomist dejal Luka Sinček, v podjetju že načrtujejo prvo tovarno za vegetarijanske zrezke. "Za nas je zelo pomembno, da proces ne uniči prehranske vrednosti hrane. Da bodo ljudje prek naših izdelkov dobili vse vitamine, proteine in minerale," je za Vegconomist pojasnil Maj Hrovat.

Milijoni od sklada tveganega kapitala

4,5 milijona dolarjev (približno štiri milijone evrov) je startup dobil od sklada tveganega kapitala World Fund, ki je ravno pretekli teden sporočil, da bo v zagonska podjetja investiral 350 milijonov evrov. Pri World Fund iščejo startupe, ki želijo z novimi tehnologijami zmanjšati vpliv človeka na okolje. Pod kakšnimi pogoji je sklad investiral v slovenski startup ni znano, najverjetneje pa je v zameno za denar dobil lastniški delež v Juicy Marbles.

Altburger

Za ekipo Juicy Marbles pa to ni prvi skok v podjetniške vode. Tilen Travnik je soustanovitelj podjetja Dlabs, ki že več kot desetletje pomaga tako slovenskim kot tujim startupom pri razvoju izdelkov in razumevanju strank. Luka Sinček in Maj Hrovat, oba sta študirala na Biotehniški fakulteti, pa sta se že preizkusila tudi v razvoju rastlinskih nadomestkov za meso. Lani sta tako trg v Sloveniji preizkusila s stoodstotno rastlinskim burgerjem Altburger.