Slovenski podjetniki odhajajo po priložnost na avstrijsko Koroško

Avstrijska Koroška je v zadnjih letih nastala prava meka za podjetnike z vsega sveta.

Avstrijska Koroška doživlja pravi razcvet – če jo Slovenci poznamo predvsem kot idilično turistično destinacijo, pa se je v zadnjem desetletju usmerila predvsem v nove strateške cilje, ki jo postavljajo ob bok najbolj zanimivim poslovnim regijam v Evropi. Tako večina koroškega prebivalstva živi od industrijske proizvodnje in inovativnega gospodarstva. Turizem namreč deželi prinaša le 14 odstotkov BDP.

Majhna avstrijska dežela, v kateri živi le milijon prebivalcev, se lahko pohvali z izjemnimi podjetniškimi imeni, ki so tukaj spoznala pravo poslovno priložnost: IBM, Siemens in Flextronics, največji proizvajalec mikročipov na svetu Infineon. Zadnji gradi 1,6 milijarde evrov vredno raziskovalno središče in nov proizvodni obrat. Ta bo najsodobnejša tovarna varčnih čipov na svetu in s tem vložkom bodo dobili priložnost številni raziskovalci, delavci in podjetja. Hkrati je to izjemna priložnost za sodelovanje najrazličnejših podjetij in skupen nastop na globalnem trgu.

Avstrijska Koroška z odprtimi rokami sprejema slovenske podjetnike, ki tam vidijo svojo priložnost. Ni naključje, da je avstrijska Koroška postala tako priljubljena gospodarska destinacija – to je rezultat skrbno načrtovanega in strateško umerjenega razvoja.

Strategija je bila zasnovana celovito, začenši z intenzivno digitalizacijo območja. Vložili so tudi v infrastrukturo, gradnjo dodatnih hitrih železniških povezav z Dunajem in širitev ranžirne postaje Brnca. Tako so se vzpostavile pomembne prometno-logistične zveze s svetom.

To še ni vse. Deželna vlada s Koroško fundacijo za promocijo gospodarstva (KWF) ter Agencijo za financiranje raziskav in razvoja (FFG) ponuja tudi zajetno finančno podporo – za leti 2020 in 2021 imajo na voljo kar 68 milijonov evrov.

Zagonskim podjetjem je na voljo inkubator Build!, ki jim pomaga pri razvoju ideje, center BABEG pa podpira tuja podjetja pri vstopu na avstrijski trg. Slovenskim podjetjem pomaga Slovenska gospodarska zveza Koroške.

Podjetja se povezujejo v panožne grozde, na primer v močan grozd Silicon Alps, ali pa se pridružijo enemu od številnih tehnoloških parkov, s čimer še razširijo svoje možnosti in mrežo ter povezave z velikimi podjetji, kot je Infineon.

Tuja podjetja na avstrijskem Koroškem so deležna enakih uslug, subvencij in podpore, kot jih dobijo domača podjetja

Koga na avstrijskem Koroškem poklicati, če imate dobro podjetniško idejo? Kje zaprositi za subvencije, mentorstvo, podjetniške povezave? Vse odgovore in kontaktne podatke najdete v brezplačni e-knjigi.

Priložnost tudi za Slovence

Zelo pomemben razlog za tako veliko število tujih vlagateljev se skriva tudi v dejstvu, da so tuja podjetja na avstrijskem Koroškem deležna enakih uslug, subvencij in podpore, kot jih dobijo domača podjetja. Najrazličnejše službe pomagajo pri pridobivanju sredstev in administrativnih zadevah, iskanju prostorov ter povezovanju s študenti, delovno silo, raziskovalci in drugimi podjetji.

To je tudi priložnost za slovenska podjetja. Našlo jo je tudi podjetje LOTRIČ Meroslovje iz Selc, ki na avstrijskem Koroškem deluje že štiri leta. "Odločitev za odprtje izpostave čez mejo je pretehtala možnost takojšnjega sodelovanja z drugimi podjetji, tudi največjimi igralci koroškega gospodarstva, kot so Infineon, Flextronics, Ortner, Siemens in P&G," pravi direktor Marko Lotrič.

Avstrijska Koroška z odprtimi rokami sprejema slovenske podjetnike, ki tam vidijo svojo priložnost – za širitev zunaj meja in za povezovanje s tujimi strateškimi partnerji.

Temu pritrjuje Simon Pöpperl, predstavnik deželne vlade avstrijske Koroške, ki si želi še močnejšega in raznovrstnega sodelovanja s slovenskimi podjetji. "Prijatelja, ki ti je bližje, poznaš bolje. Zato tudi lažje oceniš možnosti sodelovanja z njim. Trenutne razmere so negotove. Ne vemo, kako bo delovalo svetovno gospodarstvo. Zelo dobro pa lahko napovemo in delno tudi nadzorujemo delovanje v regionalnem okolju. Pokazati želimo, da meja ni in da lahko slovenska podjetja s koroškimi sodelujejo tako, kot sodelujejo med seboj v Sloveniji. Iskreno cenimo vaše znanje in inovacije ter si zato tudi želimo, da bi zares sodelovali – da bi delali skupaj in se učili drug od drugega. Na avstrijskem Koroškem je resnično mogoče skoraj vse: posel, naložbe, razvoj, delo in življenje!"

"Slovenija in njeni podjetniki v Avstriji uživajo velik ugled. Gradnja podjetniških mostov, s čimer se med drugim ukvarjamo, je tako postala celo lažja kot nekoč. Imamo skupen gospodarski prostor, jezikovna pregrada pa je vse manj problematična. Sodelovanje med podjetji iz Slovenije in iz avstrijske Koroške je vse bolj živahno."