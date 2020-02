Slovenska podjetja se pripravljajo na spremembe po brexitu

Po izstopu Združenega kraljestva iz EU se številna slovenska podjetja sprašujejo, kaj to pomeni za odnose s tamkajšnjimi poslovnimi partnerji. Do konca leta ne bo sprememb, so slišali na dogodku britanskega veleposlaništva in Britansko-slovenske gospodarske zbornice v Ljubljani. A tudi potem si Britanci želijo ohraniti tesne poslovne vezi.

Po 47 letih članstva je Združeno kraljestvo povezavo zapustilo v začetku tega meseca. "Pogajanja o novih odnosih se bodo začela kmalu," je na današnjem pogovoru o prihodnji ureditvi trgovine med Združenim kraljestvom in EU na Gospodarski zbornici Slovenije dejala britanska veleposlanica v Sloveniji Sophie Honey.

"Želim si, da bi še naprej skupaj rasli," je dodala veleposlanica ter spomnila, da državi sodelujeta na številnih področjih, od gradbeništva do bančništva in visoke tehnologije, obseg medsebojnega poslovanja pa se je v zadnjih treh letih povečal za več kot deset odstotkov, poroča STA.

Honeyjeva je navzočim slovenskim poslovnežem zagotovila, da vsi dozdajšnji dogovori glede poslovanja med državama do konca leta 2020, ko se izteče prehodno obdobje, ostajajo nespremenjeni. Prepričana je, da je mogoče do tedaj doseči sporazum o novi ureditvi, pri čemer si na Otoku želijo podoben sporazum o prosti trgovini, kot ga ima EU s Kanado.

Drugače bo po izstopu Velike Britanije iz skupnega trga in carinske unije

Z iztekom prehodnega obdobja se bodo na področju poslovanja zgodile pomembne spremembe – Združeno kraljestvo bo izstopilo iz skupnega trga in carinske unije, kar pomeni, da bodo morali izvozniki in uvozniki v prihodnje upoštevati nove postopke. Priložnost za priprave na spremenjene okoliščine pa je zdaj, je pozval namestnik direktorja na oddelku britanske vlade za gospodarstvo, energetiko in industrijsko strategijo Tim Abraham, ki si želi ohranitve tesnih poslovnih vezi, navaja STA.

Ob tem je dodal, da številni navzoči poslovneži že zdaj sodelujejo z državami zunaj EU in po novem trgovanje z Združenim kraljestvom ne bo bistveno drugačno od tega. Vse podrobnosti bo sicer mogoče izvedeti tudi na posebni spletni strani vlade v Londonu.

Tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič je zagotovil, da bodo postopki vodeni zelo transparentno, podjetjem pa bodo zagotovili vse informacije. "A pot pred nami ne bo lahka, enajst mesecev je malo časa," je dejal. Evropska komisija ima glede prihodnjih odnosov z nekdanjo članico po njegovih besedah zelo visoke ambicije. Če zadeve ne bodo šle v smeri, kot bi si želeli na obeh straneh, bo sicer mogoče prehodno obdobje še podaljšati za leto ali dve, je še povedal Stančič.

Slovenija ne bo občutila padca BDP zaradi brexita

Vprašanje, kako bo brexit vplival na trgovinske odnose z Združenim kraljestvom, so si postavili tudi na ljubljanski ekonomski fakulteti. Izstop bo imel negativne učinke tako na Združeno kraljestvo kot tudi na EU, je povedala profesorica Tjaša Redek, konkretno glede Slovenije pa dejala, da je napoved padca bruto domačega proizvoda zaradi brexita izjemno nizka – do 0,03 odstotka v desetletnem obdobju, piše STA.

Država ni najbolj pomembna trgovinska partnerica Slovenije. Po podatkih za leto 2018 slovenska podjetja tja izvozijo za 577 milijonov evrov blaga in storitev, vrednost uvoza pa je 441 milijonov evrov. V strukturi slovenskega izvoza v Združeno kraljestvo prevladujejo električni stroji in oprema, sledijo pohištvo, kotli, stroji in mehanske naprave, vozila ter farmacevtski proizvodi. Od tam pa v našo državo prihajajo predvsem mineralna goriva, ki imajo v celotnem uvozu iz Združenega kraljestva petinski delež.

V okviru analize so o tematiki povprašali tudi slovenska podjetja. Ta so razmeroma optimistična in ne pričakujejo občutno negativnih posledic. Zagotovila so, da se na brexit pripravljajo, številna se tudi ozirajo po novih trgih, je še povedala Redekova.