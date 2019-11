Slovenija tudi septembra izvozila in uvozila več blaga

V Sloveniji se je tudi septembra nadaljeval trend krepitve blagovne menjave s tujino. Izvozila je za 2,96 milijarde evrov in uvozila za 2,93 milijarde evrov blaga, kar na letni ravni predstavlja 15,2-odstotno in 13,6-odstotno rast. V prvih devetih mesecih se je izvoz na letni ravni povečal za 9,6 in uvoz za 11,8 odstotka.

Slovenija je pri blagovni menjavi s tujino v septembru ustvarila 29 milijonov evrov presežka, pokritost uvoza z izvozom je bila 101-odstotna, je danes objavil statistični urad.

Večino blaga je tudi tokrat izmenjala znotraj EU. Na skupni evropski trg je izvozila za 2,11 milijarde evrov blaga, kar na letni ravni predstavlja 5,5-odstotno rast, od tam pa uvozila za 2,14 milijarde evrov blaga, kar je 8,6 odstotka več kot septembra lani.

"Obseg trgovanja z Nemčijo, našo najpomembnejšo trgovinsko partnerico, je bil približno enak kot v septembru 2018. Na rast izvoza v to skupino držav je najbolj vplivalo povečanje vrednosti izvoza na Hrvaško in v Francijo, na rast uvoza pa povečanje vrednosti uvoza iz Italije in Avstrije," so rast pojasnili statistiki.

Tudi pri trgovanju z državami nečlanicami EU je država povečala blagovno menjavo. Na trge zunaj EU je izvozila za 853 milijonov evrov in od tam uvozila za 790,4 milijona evrov blaga. Glede na september lani je bila rast izvoza 49-odstotna, rast uvoza pa 29,6-odstotna.

"K visoki rasti blagovne menjave s to skupino držav je največ prispevala rast blagovne menjave s Švico, ki je bila med temi državami v septembru najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije. Pomembneje so k rasti prispevale še višje vrednosti izvoza v Srbijo in Rusijo ter uvoza iz Turčije in Kitajske glede na september 2018," so navedli na uradu.

Tudi v prvih devetih mesecih leta sta se izvoz in uvoz povečala. Država je v tem času izvozila za 25,11 milijarde evrov blaga ali 9,6 odstotka več kot v prvih devetih mesecih lani, uvozila pa za 25,14 milijarde evrov blaga, kar predstavlja 11,8-odstotno rast.

V blagovni menjavi s tujino je bil tako v prvih devetih mesecih ustvarjen primanjkljaj v višini 35,2 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 99,9-odstotna.