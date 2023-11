Slovenija je pristopila k skupni izjavi 48 držav in davčnih jurisdikcij glede izvajanja novega mednarodnega standarda o avtomatični izmenjavi informacij na področju kriptosredstev, so sporočili z ministrstva za finance. Pristop so utemeljili s potrebo po učinkovitem globalnem sistemu izmenjave informacij, tudi s ciljem zajezitve davčnih goljufij.

Omenjeni standard, ki ga je razvila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), je del okvira za poročanje o kriptosredstvih (Crypto-Asset Reporting Framework ali CARF), isto vsebino pa določa tudi pred kratkim sprejeta sprememba direktive EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja, so pojasnili na ministrstvu.

CARF je bil razvit ob upoštevanju hitre rasti trga kriptosredstev in predvideva sporočanje davčnih informacij o transakcijah v teh sredstvih na standardiziran način. Tako se te informacije vsako leto avtomatično izmenjujejo z jurisdikcijami, kjer so davčni zavezanci rezidenti.

Namen skupne izjave je hiter prenos tega okvira za poročanje v nacionalno zakonodajo ter njegovo dosledno in pravočasno izvajanje s ciljnim začetkom izmenjave informacij v 2027.

"To bo prispevalo k pravilnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti ter zajezitvi davčnih utaj, ki zmanjšujejo javne prihodke in povečujejo breme za tiste, ki plačujejo davke," so prepričani na ministrstvu.

Poleg Slovenije so k skupni izjavi do zdaj pristopili Armenija, Avstralija, Avstrija, Barbados, Belgija, Belize, Brazilija, Bolgarija, Kanada, Čile, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Japonska, Južna Koreja, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Malta, Mehika, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Romunija, Singapur, Slovaška, Južna Afrika, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo in ZDA ter davčne jurisdikcije Guernsey, Jersey, Otok Man, Kajmanski otoki in Gibraltar.