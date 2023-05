Visoka stopnja bolniške odsotnosti in nizka motivacija za delo sta pogosti težavi, ki lahko negativno vplivata na učinkovitost in uspešnost podjetja. Sodoben tempo življenja, visoka raven stresa in pomanjkanje zdravega življenjskega sloga prispevajo k temu problemu, zato je ključno, da tudi podjetja vlagajo v ustrezne zdravstvene in športne preventivne programe .

Foto: Shutterstock

Raziskava NIJZ kaže, da smo Slovenci vse pogosteje bolniško odsotni. V letu 2021 je bilo zaradi bolniške odsotnosti izgubljenih 17.844.331 koledarskih dni, kar predstavlja petodstotno bolniško odsotnost zaposlenih.

Glede na podatke je torej spodbujanje zdravega načina življenja v podjetjih ključno za dobro počutje in uspešnost zaposlenih. Slabo psihofizično zdravje zaposlenih ima lahko resne posledice tudi za poslovanje podjetja. Zdravje zaposlenih je tesno povezano z njihovo produktivnostjo, motivacijo, zadovoljstvom in posledično zmanjšanjem bolniške odsotnosti.

Kako lahko delodajalci spodbujajo zdrav življenjski slog?

Promocija zdravja na delovnem mestu ima številne koristi. Zdravi in zadovoljni delavci so neprimerljivo bolj produktivni in ustvarjalni. Spodbudno in pozitivno delovno okolje prispeva k sodelovanju, motivaciji in timskemu delu, ki prinaša boljše rezultate podjetju. Poleg tega zaposleni, ki se dobro počutijo na delovnem mestu, redkeje izostanejo zaradi bolezni, kar pomeni občutno nižje stroške za podjetje, manjšo preobremenjenost na delu prisotnih uslužbencev in posledično lahko tudi kakovostnejše in v predvidenih rokih opravljeno delo. Prav tako so takšni zaposleni bolj lojalni organizaciji in delodajalcu ter se lažje spoprijemajo s stresom in izzivi v delovnem okolju.

Foto: Shutterstock

Delodajalci lahko na več načinov spodbujajo zdrav življenjski slog. Eden pomembnejši je izvajanje zdravstveno-športne preventive, ki dokazano zmanjša bolniške odsotnosti zaposlenih in povečuje njihovo motivacijo za delo. Razumevanje tega je privedlo do vzpona programov promocije zdravja na delovnem mestu. Takšni programi se osredotočajo na spodbujanje zdravih življenjskih navad in motiviranje zaposlenih za izboljšanje njihovega celostnega počutja ter pomagajo pri premagovanju stresa in bolečin, povezanih z dolgotrajno držo na delovnem mestu.

Športno-zdravstvena preventiva Središča Vitalis ponuja celovit pristop tako pri sami promociji zdravja kot tudi dobrem počutju in spodbujanju pozitivnih odnosov na delovnem mestu. Skozi različne strokovno sestavljene programe, ki jih podrobneje predstavljamo v nadaljevanju, nagovarja podjetja in zaposlene k uvajanju zdravih vsakodnevnih navad. V Središču Vitalis s programi promocije zdravja na delovnem mestu, skupinskimi vadbami in rekreacijo za zaposlene ter organizacijo team building programov ponujajo vse na enem mestu. Po njihovih izkušnjah lahko z minimalnim vložkom v preventivo podjetja dosežejo velik pozitiven učinek, ki se ne konča s koncem izvajanja programa, saj zaposleni pogosto zdrav življenjski slog ohranjajo v lastni režiji. Preverite njihovo ponudbo!

Programi promocije zdravja na delovnem mestu

Foto: Središče Vitalis

V podjetju Središče Vitalis se zavedajo pomembnosti zdravja zaposlenih in zato ponujajo intenzivne programe promocije zdravja, ki trajajo od nekaj ur do več dni. Programi vključujejo različne elemente, ki jih poljubno izberete in kombinirate, od motivacijskih govorov, gibalnih klinik, vadb, delavnic o prehrani, bolečinah v križu, obvladovanju stresa do diagnostike zaposlenih in wellness storitev.

Priljubljena je delavnica o zdravi prehrani, ki vključuje dve- ali štiriurni program s predavanjem ter konkretnim pregledom jedilnika in priporočili. Foto: Središče Vitalis

Njihov cilj je motivirati in navdušiti zaposlene ter jim pomagati izboljšati življenjski slog. Verjamejo, da pozitivne spremembe na osebni ravni vplivajo tudi na celotno delovno okolje in končni rezultat podjetja.

Njihovi programi imajo tako kratkoročne kot dolgoročne učinke. Zaposleni, ki se vključijo v programe, izboljšajo svoje telesno in duševno počutje. To lahko vodi do zmanjšanja stresa, izboljšanja koncentracije in povečanja produktivnosti, dolgoročno pa vpliva na splošno zdravje in počutje.

Vadba za zaposlene

Foto: Središče Vitalis

Poleg tega, da je odličen način za izboljšanje zdravje in počutja, telesna vadba prispeva k večji učinkovitosti zaposlenih. Zaposleni, ki so telesno aktivni, so namreč bolj zdravi in zato manj odsotni zaradi bolezni ter se bolje spopadajo s stresom. Zdravi in zadovoljni zaposleni so bolj motivirani, kreativni in uspešni pri svojem delu.

V Središču Vitalis vam ponujajo zaprte termine treningov za zaposlene. Prilagodijo se vašim željam tako pri izbiri vrste vadbe kot pri izbiri najustreznejšega termina za vas. Lahko izberete termin pred službo ali po njej, med delovnim časom ali zvečer.

Skupna izkušnja telesne aktivnosti povezuje ljudi, krepi timsko delo in spodbuja sodelovanje. Rezervirajte si svoj termin!

Team buildingi

Foto: Središče Vitalis

Team buildingi močno prispevajo k ustvarjanju harmoničnega in učinkovitega delovnega okolja. Ekipni duh, dobra medsebojna komunikacija in sodelovanje so bistveni za uspeh vsake organizacije.

V Središču Vitalis v sodelovanju s priznanimi izvajalci team building programov podjetjem ponujajo vse potrebno za izvedbo team buildinga. Zavzemajo se za celostni pristop k organizaciji in pripravijo vse aktivnosti, tako da se vi in zaposleni lahko osredotočite le na uživanje ter gradnjo močnejših medsebojnih odnosov v vašem timu. Ekipa strokovnjakov bo poskrbela za vse podrobnosti, da bo vaš dogodek potekal brezhibno.

Ponujajo tudi ugodno predstavitev pilotni skupini, da vam dokažejo svojo vrednost in zanesljivost. Večletne izkušnje izvajanja programov z več kot tisoč udeleženci jim omogočajo, da pripravijo in izvedejo izjemen team building tudi za vaše podjetje.

Dobro zdravje in počutje zaposlenih prispeva k ugledu podjetja

Delodajalci, ki skrbijo za dobro in stimulativno delovno okolje, imajo veliko prednosti. Med drugim so privlačni za iskalce zaposlitve in zadržijo boljši kader. Poleg tega podjetja, ki imajo ugled skrbnika zdravja zaposlenih, pridobijo ugled ter vzbudijo večje zanimanje potencialnih strank, partnerjev in investitorjev.

Foto: Shutterstock

Največja korist pa je v človeškem vidiku organizacije. Ko je poskrbljeno za ljudi, ostane rezultat podjetja nedotaknjen. Z zmanjšano odsotnostjo z dela in stroški zdravstvene oskrbe bi morale organizacije resno razmisliti o programih dobrega počutja kot o izvedljivi in učinkoviti metodi za zmanjšanje stroškov zaposlenih in krepitev njihovih odnosov. Športno-zdravstvena preventiva bi torej morala biti na seznamu vsakega dobrega delodajalca. Ne nazadnje tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011, 6. člen) določa, da je vsak delodajalec dolžan zaposlenim zagotavljati promocijo zdravja na delovnem mestu.