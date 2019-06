Slovenci razvili inovacijo, ki bo rešila nočne more motoristov #foto #video

Marsikateri motorist se pred vrhuncem letošnje motoristične sezone sprašuje, ali bo na zasluženem oddihu v tujini svojega jeklenega konjička lahko brezskrbno parkiral na varnem parkirnem mestu. Da so skrbi pred tatvino odveč, so poskrbeli v ljubljanskem startup podjetju Movalyse. Mlada ekipa, ki jo sestavljajo tudi motoristični zanesenjaki, je namreč zasnovala napravo in aplikacijo, s katero lahko motorist vedno in kjerkoli preveri lokacijo ter stanje svojega motorja. Priročno inovacijo, ki ne skrbi samo za varnost motorja, ampak tudi za varnost motorista, so poimenovali Vigo.

"Najbolj mi je všeč, da vedno vem, kje je moj motor. Včasih se mi zgodi, da preverim aplikacijo, čeprav vem, da je motor še vedno parkiran na istem mestu. To je res dober občutek," razlaga soustanovitelj in operativni direktor podjetja Movalyse Rok Upelj. Strah pred krajo motorja je pri večini motoristov po njegovih besedah še kako prisoten: "Včasih sem uporabljal verigo, pazil sem, da sem motor parkiral tako, da sem ga imel ves čas na očeh tudi iz pisarne."

"Če ostaneš brez motorja, tega ne boš mogel preprosto nadomestiti"

Mlada in uspešna ekipa, ki je v okviru ljubljanskega startup podjetja zasnovala napravo proti tatvini motociklov z imenom Vigo, je krajo jeklenega konjička predlani občutila tudi na lastni koži. "Iz garaže v Ljubljani so nam ukradli KTM, ki sicer zaradi testiranj takrat ni bil vozen. Nepridipravi so prevrtali šest ključavnic, da so našli garažo, v kateri je bil shranjen, in ga verjetno takoj zatem odpeljali s kombijem," se spominja Upelj.

Operativni direktor Movalysa Rok Upelj in direktor Movalysa Miha Kovač Foto: Bojan Puhek

Kraja motocikla je po njegovih besedah za lastnika vedno stresna, saj motor ni zgolj prevozno sredstvo, ampak tudi hobi in način življenja: "Če ostaneš brez motorja, tega ne boš mogel kar preprosto nadomestiti, da ne omenjamo finančne škode, ki je posledica tatvine." Ker se v Sloveniji več kot 75 odstotkov ukradenih motorjev ne vrne k njihovim lastnikom, so se odločili, da bodo razvili inovacijo, ki je na slovenskem in evropskem trgu do zdaj še ni bilo.

"Takšnega produkta v Sloveniji in Evropi še ni bilo"

Vigo so razvijali zadnji dve leti, prvi uporabniki pa ga lahko uporabljajo od druge polovice letošnjega aprila. Običajno se naprava namesti pod sedež, od koder jo je relativno težko odstraniti. Če bi tatovi hoteli odpeljati motor, bi lastnik prek mobilne aplikacije, ki je povezana z napravo, prejel obvestilo, da se motor premika oziroma se z njim nekaj dogaja.

Vigo so razvijali zadnji dve leti, prvi uporabniki pa ga lahko uporabljajo od druge polovice letošnjega aprila. Foto: Bojan Puhek

"V 90 odstotkih primerov je lastnik v neposredni bližini in lahko hitro ukrepa. Če ga ni v bližini, lahko prek aplikacije sledi napravi oziroma motorju in o dogodku obvesti organe pregona," pojasnjuje Upelj. Če so na delu profesionalci, ki bi jim motor v kratkem času uspelo spraviti iz države, pa se lahko lastnik po njegovih besedah zanese na zavarovanje: "Če se zgodi najslabši mogoč scenarij, stranka dobi vsaj povrnjeno vrednost motorja."

Pred prihodom Viga so lastniki svoje motorje proti tatvini lahko zavarovali le v okviru polnega kasko zavarovanja. Foto: Movalyse

Preden so svoj najnovejši produkt poslali na trg, so lastniki svoje motorje proti tatvini lahko zavarovali le v okviru polnega kasko zavarovanja. Po besedah Uplja to obliko zavarovanja pri nas uporablja manj kot deset odstotkov motoristov, razlog za to pa je visoka cena: "Takšnega produkta, kot je Vigo, ki vključuje zavarovanje proti tatvini in kraji, v Sloveniji in Evropi še ni bilo."

Vigo ne skrbi samo za varnost motorja, ampak tudi varnost motorista

Inovacija, ki je plod slovenskega znanja ter izkušenj iz startup in korporativnega sveta, pa ne predstavlja samo zaščite proti tatvini motornega kolesa. Vigo je namreč zasnovan tako, da pripomore tudi k večji varnosti motorista. Tistim, ki se odpravijo na pot z motorjem sami in za vožnjo izberejo manj obljudene ceste, v primeru prometnih nesreč pomaga prav Vigo, ki prvi pokliče na pomoč.

Vigo je zasnovan tudi tako, da pripomore k večji varnosti motorista. Foto: Bojan Puhek

V Movalysu so do zdaj zaznali nekaj primerov prometnih nesreč, pri katerih je posredovala naprava: "Eden od uporabnikov je pri nizki hitrosti padel v mestu, potem pa preklical klic v sili. Pri drugem uporabniku se je motor prevrnil na mestu. V tem primeru smo pravilno ugotovili, da ni bilo hitrosti in da se je dogodek zgodil na mestu."

Običajno se naprava namesti pod sedež, od koder jo je relativno težko odstraniti. Foto: Movalyse

Večina uporabnikov je z napravo in aplikacijo zadovoljnih, nekatera vprašanja pa se v začetnih mesecih še pojavljajo. V času, ko se približujejo poletne počitnice, se veliko motoristov sprašuje, ali jim Vigo lahko pomaga tudi v tujini, saj so tam, ko gre za varnost in nadzor vozila, še toliko bolj na trnih. "Če lahko spremljajo, kje je motor, so veliko bolj mirni, ne nazadnje pa zavarovanje velja po vsej Evropi," pojasnjuje Sara Trontelj iz Movalysa.

Razvili napravo, aplikacijo in celoten strežniški del

Preden je najnovejša inovacija ugledala luč sveta, so v okviru ljubljanskega zagonskega podjetja razvili še dva produkta: sistem za samodejni izklop smernikov na motorju (STS) in pametni sistem za zaviranje z agregatom (SBM). Če so se pri razvoju STS naprej hoteli povezati s proizvajalci motociklov, so pri Vigu ubrali drugačno pot.

"V tem primeru smo imeli produkt, ki smo ga že pripravili za končnega kupca, potem pa smo se po naključju povezali z Zavarovalnico Sava. Produkt in cena sta se spremenila, koncept, torej zavarovanje proti tatvini s pomočjo naprave, pa je ostal enak," razlaga Upelj, ki je poleg direktorja Movalysa Mihe Kovača del startup podjetja že od njegovega nastanka pred štirimi leti.

Ekipa startup podjetja Movalyse (od leve proti desni): Miha Kovač, Rok Upelj, Avgustin Kravos, Sara Trontelj in Sebastjan Vuga Foto: Bojan Puhek

V njihov najnovejši produkt sta dobrih 600 tisoč evrov vložila Slovenski podjetniški sklad in družba STH Management. V sodelovanju s partnerskimi podjetji so v Movalysu razvili napravo, aplikacijo in celoten strežniški del, ki je v ozadju. "V eni majhni škatlici je bilo treba združiti bluetooth, GPS in mobilno anteno, torej različne frekvence in elemente. Največji izziv pa je, ko iz testnega okolja takoj vstopiš na velik trg," pripoveduje Upelj.

"Poskušamo ustvariti platformo, s pomočjo katere se bodo motoristi boljše vozili"

Uspešna ekipa ima ambiciozne načrte za prihodnost. Vigo bo že kmalu vstopil tudi na Hrvaško, v prihodnjem letu pa si želijo, da bi se prebili tudi na trg v vsaj še eni od držav na zahodu. STS, ki ga danes uporablja od sedem do osem tisoč ljudi, je medtem največji uspeh doživel v ZDA, Veliki Britaniji in Nemčiji. "Distribucija in prodaja tega produkta se razvijata v skladu s pričakovanji, je pa res, da trenutno večji poudarek namenjamo Vigu," razlaga Upelj.

Ko gre za nadaljnji razvoj Viga, si v Movalysu želijo zgraditi platformo, ki bo motoristom dala bistveno več kot le zavarovanje proti tatvini. Foto: Bojan Puhek

Ko gre za nadaljnji razvoj Viga, se po njegovih besedah ne bodo ustavili samo pri tem, da bodo ponujali zavarovanje proti tatvini. Želijo si zgraditi platformo, ki bo motoristom dala bistveno več. "Na cestah še vedno umre preveč motoristov. Poskušamo ustvariti platformo, s pomočjo katere se bodo motoristi učili, boljše vozili, družili, vozili s prijatelji ter videli najlepše, najvarnejše in najbolj prazne ceste," še poudarja soustanovitelj in operativni direktor Movalysa.