Slovenci, pozor: dramatične razmere v državi, ki je naša najpomembnejša partnerka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številna nemška podjetja, med njimi tudi mnoge pekarne, so zaradi ruskega napada na Ukrajino že propadla.

Številna nemška podjetja, med njimi tudi mnoge pekarne, so zaradi ruskega napada na Ukrajino že propadla. Foto: Shutterstock

Tobias Exner, lastnik 36 nemških pekarn, v katerih dela 220 zaposlenih, je zaradi vedno višjih cen energije in surovin najprej kupil nove, energijsko varčne pečice, in skrajšal obratovalni čas pekarn, zdaj pa razmišlja celo o pečenju izdelkov pri nižji temperaturi, čeprav bi to negativno vplivalo na njihovo kakovost. "Če se razmere ne bodo spremenile, bo veliko nemških pekarn preprosto prenehalo obstajati," pravi. Številne nemške pekarne so zaradi draginje, tako kot tudi podjetja iz drugih panog, že propadle.

Nemčija, naša najpomembnejša trgovinska partnerka, s katero smo lani imeli 13,2 milijarde evrov blagovne menjave, je bila močno odvisna od dobav ruskega plina, zato se zaradi vojne v Ukrajini in posledičnih sankcij zoper Rusijo sooča s še posebej visokimi cenami energentov. Peke, ki večinoma uporabljajo plinske pečice, je prizadela tudi blokada ukrajinskih pristanišč, prek katerih so dobavljali moko in druge sestavine za svoje izdelke, poroča france24.com.

Številne nemške pekarne so zaradi tega že propadle, tiste, ki so za zdaj preživele, pa od vlade zahtevajo pomoč. Med tistimi, ki so za vedno zaprle svoja vrata, je v svetu v zadnjih tednih močno odmevala zgodba kölnske družinske pekarne Engelberta Schlechtrimena, ki po 90 letih končuje svojo pot.

Nemčija sklenila dogovor o dobavi plina iz Združenih arabskih emiratov

Nemčija bo medtem po novem dobila utekočinjeni zemeljski plin iz Združenih arabskih emiratov, s katerim naj bi nadomestila izpadle dobave ruskega plina. Državi sta med nedavnim obiskom nemškega kanclerja Olafa Scholza v Abu Dabiju sklenili dogovor o energetski varnosti, prva dobava plina naj bi v Nemčijo prispela decembra.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je energetski koncern RWE podpisal sporazum o dobavi 137 tisoč kubičnih metrov utekočinjenega plina, podpisan pa je bil tudi memorandum o nadaljnjih dobavah v letu 2023.

Minister za industrijo Združenih arabskih emiratov sultan Ahmed al Džaber je dejal, da sporazum "krepi hitro razvijajoče se energetsko partnerstvo" med njegovo državo in Nemčijo.

Državno podjetje Združenih arabskih emiratov Adnoc, ki je ta mesec že dobavilo prvo neposredno pošiljko dizelskega goriva v Nemčijo, pa naj bi v letu 2023 Nemčiji dobavilo do 250 tisoč ton dizla na mesec.

V Nemčiji zaradi energetske krize skok stečajev podjetij

Energetska kriza je sicer močno zamajala celotno nemško gospodarstvo, ki velja za motor gospodarstva območja evra. V Nemčiji je tako zaradi podražitev energentov avgusta prišlo do stečaja več sto podjetij, opozarja ekonomski inštitut IWH. Banke v državi pa v prihodnjem letu pričakujejo bistveno povečan obseg slabih posojil.

Po podatkih IWH je v Nemčiji avgusta predlog za stečaj vložilo 718 podjetij, kar je četrtina več kot v enakem obdobju lani. Enako rast na inštitutu pričakujejo tudi v tem mesecu. Oktobra bi se lahko število stečajev povečalo še za 33 odstotkov, so dodali.

"Po dolgem obdobju nizkih številk propadlih podjetjih se je trend dramatično spremenil," je objavo podatkov pospremil Steffen Mueller iz IWH.

Nemško poslovno združenje BDI je medtem posvarilo pred globoko recesijo. V raziskavi med 593 podjetji, ki jo navajajo, jih je več kot tretjina navedla, da jim zaradi visokih cen energije grozi propad. Februarja, ko se je začela vojna v Ukrajini, se jih je takšne usode balo 23 odstotkov.

Industrijska skupina VKU je opozorila, da so zaradi visokih cen energije v nevarnosti plačilne nesposobnosti tudi lokalna komunalna podjetja, energetska kriza pa močno ogroža tudi konkurenčnost nemške kemične industrije, so dodali v združenju kemične industrije VCI.

Avgustovska raziskava vodilnih kreditnih institucij je pokazala, da se bodo slaba posojila v Nemčiji prihodnje leto povečala na 37,6 milijarde evrov, potem ko naj bi bil letošnji znesek takih posojil pri 31,9 milijarde evrov.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) pričakuje, da bo Nemčija prihodnje leto zašla v recesijo. Največje evropsko gospodarstvo naj bi se prihodnje leto skrčilo za 0,7 odstotka.