Slogan "Podpiramo vas v vsakem trenutku" drži tudi v praksi

Trenutna situacija s korona virusom narekuje številne prilagoditve, tako v družinskem in poslovnem življenju, kot tudi pri usklajevanju finančnega poslovanja. Banke so v preteklosti že dokazale svojo prilagodljivost, saj jim prav dobro obvladovanje tveganj omogoča, da prebrodijo še tako težko obdobje negotovosti. Zdaj so pred novim izzivom: ljudem omogočiti življenje in delo v (začasno) socialno izolirani realnosti.

V času, ko so številne dejavnosti okrnjene ali celo prekinjene, ljudje še vedno potrebujemo dostop do življenjskih potrebščin. Prilagodili smo se – nemoteno delujejo spletno nakupovanje in plačevanje ter dostava na dom. Prav sodobna tehnologija omogoča, da lahko delamo od doma ter opravimo številne finančne storitve, tudi bančne. Te so nujne, da življenje posameznikov in podjetij poteka nemoteno. Številne finančne transakcije v ozadju zagotavljajo, da je plača na računu, da plačilo položnice doseže dobavitelja, da v trgovini in prek spleta lahko plačamo s plačilno kartico in da so naš denar in prihranki v bankah na varnem.

Nemoteno finančno poslovanje z varnim obiskom poslovalnic, enostavnim nakupom s karticami ter opravljanjem bančnih storitev v udobju doma - 24 ur na dan.

Obisk poslovalnice, varno tudi v času širjenja okužb s korona virusom

V SKB banki sta zadovoljstvo in varnost strank na prvem mestu, zato tudi v tem obdobju skrbijo za vaše nemoteno finančno poslovanje.

Ker vedo, da je za nekatere bančne storitve obisk poslovalnice neizogiben, so za vašo varnost v poslovalnici poskrbeli. Strogo sledijo vsem varnostnim standardom in higienskim ukrepom, skladno z informacijami in navodili NIJZ – obvezno je nošenje zaščitne maske, razkuževaje rok in ohranjanje razdalje.

Preverite katera SKB poslovalnica vam je najbližja in njen delovni čas ter se za obisk pri osebnem bančniku predhodno enostavno dogovorite s klicem na 01 471 55 55 ali e-pošti info@skb.si.

Omejeni stiki narekujejo brezstično plačevanje

V tem času je tudi gotovina v nemilosti, saj trgovci in zdravstvena stroka priporočajo kartično poslovanje, posebej rabo t. i. brezstičnih plačilnih kartic. Te so nadvse primerne za varno in enostavno nakupovanje na prodajnih mestih in prek spleta. Če plačujemo s kreditno kartico, lahko plačilo odložimo na poznejši datum ali pa nakupni znesek razdelimo na več obrokov. V SKB banki strankam priporočajo tudi vklop storitve Varnostni SMS, ki vas obvesti o dvigu gotovine na bankomatu, nakupu na prodajnem mestu, prek spleta in telefona.

Udobje finančnega poslovanja od doma

Večino storitev dnevnega bančništva lahko udobno in varno opravimo v MOJ@SKB mobilni in SKB NET spletni banki, vse dni v letu in 24 ur na dan. Tako lahko preverimo stanje na svojih računih, uredimo poplačilo na kreditni kartici, celo oddamo vlogo za odobritev limita ali potrošniškega kredita itd. Plačevanje ne bi moglo biti enostavnejše – prejete e-račune poravnamo s klikom, za plačilo položnice pa z mobilnikom enostavno fotografiramo QR-kodo in potrdimo plačilo. SKB digitalno bančništvo je pregledno in varno, ne glede na to, kdaj in kje se nahajamo. Preverite, katere vse bančne storitve lahko opravite v udobju svojega doma.

V porastu je tudi mobilno plačevanje. Mobilne bančne aplikacije so ga poenostavile, da so uporabne za vse nas. Slovenija je tako od letos bogatejša za storitev Flik, ki omogoča hitro in enostavno ter takojšne in brezplačno nakazovanje denarja med uporabniki bank v Sloveniji. Flik je mobilna aplikacija in za uporabo je dovolj, da imamo v mobilnem telefonu shranjeno telefonsko številko ali elektronski naslov prejemnika. Preverite, kako do mobilne aplikacije Flik pay.

Ko je hudo, lahko pomaga odlog plačevanja kreditnih obveznosti

Zaradi posledic epidemije marsikdo ne more poravnati obrokov za kredit. V SKB banki dokazujejo, da so trden in zanesljiv partner, saj strankam, ki so utrpele finančne posledice virusne epidemije, omogočajo, da oddajo vlogo za odlog plačila kreditnih obveznosti – bodisi z obiskom poslovalnice ali prek elektronske in navadne pošte. Vse prejete vloge bodo obravnavali z vso skrbnostjo in strokovnostjo v najkrajšem mogočem času.

V SKB banki obljubljajo in zagotavljajo, da stranke podpirajo v vsakem trenutku ter bodo še naprej skrbeli za nemoteno poslovanje ter nam stali ob strani pri uresničevanju ciljev in priložnosti.

