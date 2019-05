Skupščina DBS za nove revizije poslovanja banke

Skupščina Deželne banke Slovenije (DBS) je danes soglašala, da bodo revizorji prečesali posle med DBS in Skupino Prvo ter med DBS in kmetijskimi zadrugami. Strinjala se je, da se lastnikom za lani izplačajo dividende, ni pa podprla predloga za razrešitev prvega nadzornika DBS Petra Vriska.

Lastniki banke na skupščini niso podprli predloga vodstva, da bi lanski bilančni dobiček v višini 3,57 milijona evrov razporedili v druge rezerve iz dobička. K tej točki so podali štiri nasprotne predloge, na koncu pa podprli predlog ČZD Kmečki glas, po katerem bo se bo med delničarje razdelila četrtina bilančnega dobička, kar predstavlja bruto dividendo v višini 0,21 evra, so sporočili iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev.

Delničarji so podprli predlog Skupine Prva, da družba Ernst & Young preveri odobravanje kreditov DBS ali njihovo podaljševanje kmetijskim zadrugam v zadnjih petih letih in odločitve, ki jih je banka sprejemala pri odobravanju kreditov ostalim osebam v zadnjih treh letih. Podprli so tudi predlog Kapitalske zadruge za revizijo poslovanja DBS s Skupino Prva in Prvo osebno zavarovalnico ter poslovanja v projektu Ljubljanica, ki jo bo izvedla družba Pricewaterhoursecoopers.

Skupščina pa ni podprla predloga Skupine Prva in KD Group za odpoklic prvega nadzornika DBS Petra Vriska. Po drugi strani pa mu za lanskoletno delo ni podelila razrešnice. Te ni prejela tudi nekdanja predsednica uprave Sonja Anadolli, so še navedli v združenju.