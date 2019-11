Skupina Krka z občutno rastjo dobička

Novomeška farmacevtska skupina Krka je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 1,09 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 42 odstotkov na 171,9 milijona evrov. Prodajo so povečali v vseh regijah in na večini posamičnih trgov.

Matična družba Krka je prihodke od prodaje povečala za deset odstotkov na dobro milijardo evrov, čisti dobiček pa za 46 odstotkov na 174,8 milijona evrov, je razvidno iz poročila o poslovanju, danes objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Prodajo je skupina povečala v vseh regijah in na večini posamičnih trgov, prav tako pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Po prodaji je za Krko največja regija Vzhodna Evropa, kjer se je prodaja v devetmesečju povečala za 18 odstotkov na slabih 339,7 milijona evrov, kar predstavlja 31,2 odstotka celotne prodaje. V Rusiji, ki je njihov največji posamični trg, so prodajo povečali za 15 odstotkov na 218,2 milijona evrov.

V Sloveniji dosegli petodstotno rast

V Sloveniji so dosegli 69,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar predstavlja 6,4-odstotni delež skupne prodaje skupine. Rast je bila petodstotna. Za 40 milijonov evrov prodaje so ustvarili z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prinesle 29,9 milijona.

V regiji Srednja Evropa s 23,2-odstotnim deležem prodaje so to povečali za pet odstotkov na 252 milijonov evrov. Na Poljskem, največjem trgu v tej regiji, so prodajo povečali za šest odstotkov na 119,2 milijona evrov.

V regiji Zahodna Evropa z 22,4-odstotnim deležem prodaje je ta porasla za 16 odstotkov na 243,1 milijona evrov. Največjo rast so dosegli v skandinavskih državah, Španiji, Združenem kraljestvu in državah Beneluksa.

V regiji Jugovzhodna Evropa se je prodaja okrepila za 10 odstotkov na 145,6 milijona evrov. Največjo rast so beležili v Bolgariji in Srbiji.

Registrirali 13 novih izdelkov v 30 farmacevtskih oblikah in jakostih

V skupini so za vlaganja in naložbe v devetmesečju namenili 81,1 milijona evrov, od tega 66,3 milijona v družbi Krka. V prvih devetih mesecih leta so registrirali 13 novih izdelkov v 30 farmacevtskih oblikah in jakostih, so dodali v Krki.

Za letos v skupini načrtujejo prodajo v višini 1,43 milijarde evrov, čisti dobiček v višini dobrih 200 milijonov evrov, vlaganja, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, v višini 114 milijonov evrov ter izdatke za raziskave in razvoj v višini 10 odstotkov prodaje.

Prihodnje leto naj bi prihodki od prodaje dosegli 1,52 milijarde evrov, čisti dobiček pa dobrih 210 milijonov. Število zaposlenih bodo po načrtih povečali za tri odstotke, s čimer bi konec leta 2020 preseglo 12.300.