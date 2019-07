Skupina Krka v polletju še okrepila dobiček

Ocenjeni dobiček iz poslovanja se je v polletju okrepil za 14 odstotkov na 154,9 milijona evrov, ocenjeni bruto dobiček iz poslovanja pa za 10 odstotkov na 210,3 milijona evrov.

Krka okrepila prodajo na domačem trgu in v vseh regijah

Skupina, ki je prodajo povečala v vseh skupinah izdelkov in storitev, je prodajo na domačem trgu okrepila za štiri odstotke. Prodaja izdelkov in storitev je dosegla 45 milijonov evrov. Prodaja na slovenskem trgu ima v skupni prodaji 5,9-odstotni delež, so navedli v Krki.

Skupina je v polletju na trgih zunaj Slovenije prodala za 714,7 milijona evrov izdelkov, kar predstavlja 94 odstotkov prodaje izdelkov in storitev skupine. Količinsko je prodala 7,4 milijarde enot, in sicer tablet, kapsul, injekcij, kar je za štiri odstotke več kot v prvem lanskem polletju.

Krka je prodajo povečala v vseh regijah. S 33-odstotnim deležem je bila prva po velikosti prodaje regija Vzhodna Evropa, kjer se je ta povečala za 15 odstotkov na 251,5 milijona evrov. V Ruski federaciji, ki je njihov največji posamični trg, so prodajo povečali za devet odstotkov na 166,8 milijona evrov.

V regiji Zahodna Evropa z 22,5-odstotnim deležem prodaje so to povečali za 17 odstotkov na 170,6 milijona evrov. Največjo rast so dosegli v skandinavskih državah, Španiji, Združenem kraljestvu in na Portugalskem. V Nemčiji, največjem trgu v tej regiji, so prodajo povečali za pet odstotkov na 40,6 milijona evrov.

Krkinim delničarjem 3,20 evra dividende na delnico Delničarji Krke so na današnji skupščini, na kateri je bilo zastopanega 54,95 odstotka kapitala, sprejeli sklep, da se od lanskega bilančnega dobička v višini 189,47 milijona evrov za dividende nameni 101,66 milijona oziroma 3,20 evra bruto na delnico. V primerjavi z lansko dividendo to predstavlja povečanje za 10,3 odstotka. Po prvotnem predlogu bi za dividende namenili 101,84 milijona, a je delničar Jože Colarič, sicer predsednik uprave Krke, podal nasprotni predlog, po katerem bi za izplačilo dividend namenili 101,66 milijona. Po Colaričevih besedah gre zgolj za tehnični popravek, ki ne vpliva na višino dividende. Delničarji so predlog podprli. Za druge rezerve iz dobička bi po prvotnem predlogu namenili 43,82 milijona evrov, skoraj enak znesek pa prenesli v naslednje leto. Tudi glede tega je Colarič podal nasprotni predlog za zvišanje obeh zneskov na 43,9 milijona evrov, ki so ga delničarji prav tako podprli. Dividende bodo začeli izplačevati 18. julija.

Za vlaganja in naložbe namenili 49 milijonov evrov

V regiji Srednja Evropa so prodali za 169,6 milijona evrov ali za pet odstotkov več. Na Poljskem, največjem trgu v tej regiji, so prodajo povečali za šest odstotkov na 79,5 milijona evrov. V regiji Jugovzhodna Evropa se je prodaja okrepila za 11 odstotkov na 98,5 milijona evrov. Največjo rast so beležili v Bolgariji, Srbiji in Romuniji.

V skupini so za vlaganja in naložbe v polletju namenili 49 milijonov evrov, od tega 39 milijonov evrov v družbi Krka. V prvih šestih mesecih leta so registrirali šest novih izdelkov v 12 farmacevtskih oblikah in jakostih, so dodali v Krki.

Za letošnje leto v skupini načrtujejo prodajo v višini 1,375 milijarde evrov, čisti dobiček v višini 172 milijonov evrov, vlaganja, predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, v višini dobrih 124 milijonov evrov ter izdatke za raziskave in razvoj v višini 10 odstotkov prodaje.

Omenjene rezultate je predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič danes predstavil na skupščini delničarjev v Novem mestu. Končne nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju bo nadzorni svet obravnaval na seji 31. julija, so še sporočili iz Krke.